Aurubis-Aktie: Hohe Kupferpreise stützen - Ausblick etwas optimistischer
Mit Rückenwind durch hohe Kupferpreise und gestiegene Schwefelsäureerlöse blickt Aurubis etwas optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr als bisher.
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Bei einem Umsatzwachstum um 40 Prozent auf 6,45 Milliarden Euro stieg das operative Vorsteuerergebnis im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um rund 160 Prozent auf 149 Millionen Euro, wie Aurubis am Donnerstag mitteilte. Für die ersten neun Monate des Jahres steht damit ein operativer Vorsteuergewinn von 374 Millionen Euro in den Büchern, was etwas mehr ist als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Der Vorstand sieht diesen Gewinn im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr nun am oberen Ende der bestätigten Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro.
/mis/zb
HAMBURG (dpa-AFX)
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|Datum
|Rating
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|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
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|UBS AG
|12.05.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research