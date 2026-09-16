BMW-Aktie im Plus: Berenberg empfiehlt Kauf – Stellantis abgestraft

Rückenwind

16.09.26 08:59 Uhr

Die Aktien von BMW erhalten am Mittwoch in einem freundlichen Marktumfeld zusätzlichen Rückenwind von einer Berenberg-Kaufempfehlung.

Die Privatbank setzt auf die Münchner im Tausch gegen eine nun gestrichene Empfehlung für Stellantis. Dem folgten die vorbörslichen Kurse auf der Plattform Tradegate mit einem Anstieg um 1,7 Prozent bei BMW und einem Rücksetzer um 1,2 Prozent bei Stellantis.

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Die strukturellen Probleme von BMW in China seien zwar nicht verschwunden, aber nach der Gewinnwarnung im Juni stünden die Erwartungen vor dem Kapitalmarkttag auf einer solideren Basis, schrieb Romain Gourvil in seinem Branchenkommentar. Das Unternehmen sei nach wie vor fundamental stark und habe den Höhepunkt der Investitionen hinter sich. Bei Stellantis dagegen monierte er schwache operative Hebel für das Absatzvolumen. Es sei berechtigt, dass dies Fragen hinsichtlich der Margenentwicklung aufwerfe.

BMW erhielt damit neben Volkswagen das einzige positive Votum des Analysten. Bei den Wolfsburgern sei dieses gestützt auf operative Fortschritte im Kerngeschäft, eine solide Produktdynamik und eine unterschätzte Strategie der Lokalisierung in China, hieß es. Um die Barmittel-Auswirkungen der umfangreichen Umstrukturierungen abzufedern, habe VW einige Optionen, was das Portfolio betrifft.

Die Aktien der übrigen großen europäischen Autobauer, Mercedes-Benz, Renault und Porsche, stuft der Experte weiter mit "Hold" ein.

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FRANKFURT (dpa-AFX)