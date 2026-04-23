Rückenwind

Trotz einer leichten Abschwächung der Aufwärtstendenz bleibt die Aktie von ITM Power nach einem massiven Wochenplus im Rally-Modus.

• ITM Power legt deutlich zu

• Rally verliert etwas an Fahrt

• Staatliche Mittel und Deal mit Rheinmetall treiben weiter an



Wer­bung Wer­bung

ITM Power-Aktie im Rally-Modus

Die Aktie von ITM Power setzt ihren positiven Trend auch zur Wochenmitte fort, auch wenn sich das Tempo der Rallye zuletzt etwas normalisierte. Innerhalb der letzten sieben Tage ging es für das Papier um starke 43,75 Prozent nach oben. Am heutigen Handelstag ging es im Londoner Handel um 1,01 Prozent nach oben auf 1,40 Pfund.

Staatliche Millionen-Förderung

Maßgeblicher Treiber für das starke Wochenplus ist ein massiver finanzieller Rückenwind aus Großbritannien: Das Unternehmen erhält staatliche Fördergelder und Investitionen in Höhe von insgesamt bis zu 86,5 Millionen Pfund. Davon fließen 40 Millionen Pfund direkt über Great British Energy, während das britische Energieministerium weitere 46,5 Millionen Pfund in Aussicht stellt. Mit diesem Kapital plant ITM Power den Aufbau einer hochautomatisierten Produktionslinie mit einer Kapazität von einem Gigawatt. Im Zentrum steht dabei die neu vorgestellte Elektrolyseur-Plattform "Chronos", die künftig Maßstäbe bei Effizienz und Kosten setzen soll und den Konzern fest in der britischen Wasserstoffstrategie verankert.

Strategischer Deal mit Rheinmetall sorgt für Sicherheit

Zusätzlich zur staatlichen Unterstützung beflügelte eine neue strategische Partnerschaft mit dem deutschen Technologiekonzern Rheinmetall das Vertrauen der Anleger. Im Rahmen des "Giga-PtX-Projekts" arbeiten beide Unternehmen am Aufbau dezentraler Anlagen zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe. Besonders spannend für den Markt: Die Kooperation zielt primär auf militärische Anwendungen innerhalb der NATO ab. Damit erschließt sich ITM Power neben der klassischen industriellen Dekarbonisierung ein neues, sicherheitspolitisches Geschäftsfeld. Diese Kombination aus technologischem Fortschritt, staatlicher Finanzierung und einem namhaften Partner sorgt dafür, dass die ITM-Aktie weiterhin im Fokus der Anleger bleibt.

Wer­bung Wer­bung

Evelyn Schmal, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net