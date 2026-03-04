DAX24.263 +0,2%Est505.885 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -1,1%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.748 +0,5%Euro1,1612 -0,2%Öl83,67 +1,3%Gold5.169 +0,6%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fester -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Rückenwind

JENOPTIK-Aktie mit Kurssprung - MDAX-Aufstieg überrascht

05.03.26 11:33 Uhr
Kurssprung: JENOPTIK-Aktie im MDAX! | finanzen.net

Der am Vorabend vermeldete Aufstieg in den MDAX hat am Donnerstag dem guten Lauf von JENOPTIK nochmals kräftigen Rückenwind gegeben.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
30.513,0 PKT 155,7 PKT 0,51%
Charts|News|Analysen

Am Vormittag betrug das Kursplus bei dem Technologieunternehmen via XETRA fast sechs Prozent auf 29,30 Euro. In der Spitze hatte sich der Kurs sogar bis auf wenige Cent der 30-Euro-Marke genähert, die letztmals im Juni 2024 getestet worden war.

Wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx am späten Mittwochabend mitgeteilt hatte, wird JENOPTIK als Aufsteiger begleitet vom Motorenbauer DEUTZ und dem Stahlkonzern Salzgitter. Allerdings sagte ein Börsianer, es sei eine gewisse Überraschung, dass JENOPTIK zu dieser Gruppe zählt.

Möglich gemacht hat den Aufstieg die Rally in den vergangenen Wochen, denn Ende des Vorjahres waren die JENOPTIK-Aktien noch unter 20 Euro gehandelt worden. Aktuell sind sie mit einem fast 50 Prozent großen Jahresplus der 2026 zweitbeste SDax-Wert nach dem Chipunternehmen Elmos.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: JENOPTIK, TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

