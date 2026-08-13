DAX 26.449 +0,0%ESt50 6.557 +0,3%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,20 +2,3%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.730 +0,8%Euro 1,1602 +0,3%Öl 88,3 -0,3%Gold 4.406 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rückenwind

OHB-Aktie profitiert von möglichem Milliardenauftrag für Satelliten

OHB-Aktie profitiert von möglichem Milliardenauftrag für Satelliten

Die Aktien des SDAX-Neulings OHB sind am Montagmorgen nach einem "Handelsblatt"-Bericht vom Wochenende in Gang gekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OHB SE
272.00 EUR 15.50 EUR 6.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Via XETRA stiegen die Papiere des Entwicklers von Raumfahrtsystemen zuletzt um 3,47 Prozent auf 268,00 Euro. Damit setzten sie sich von ihren 200-Tage-Linien ab auf das höchste Niveau seit Anfang Juli.

Werbung

Das Stichwort Raumfahrt stößt am Markt aktuell wieder auf ähnlich viel Interesse wie der KI-Boom. Im Zuge des Börsengangs des US-Konzerns SpaceX geriet der Sektor stärker in den Fokus.

Für Aufmerksamkeit sorgte nun der "Handelsblatt"-Bericht über das europäische Satellitennetzwerk Iris2, in dem es neben dem privaten belgischen Unternehmen Aerospacelab auch um OHB ging.

"Das Bremer Unternehmen wird die 18 sogenannten MEO-Satelliten herstellen, die in einer höheren Erdumlaufbahn kreisen und größer und entsprechend teurer sind", so das "Handelsblatt". "Der Auftragswert dürfte bei knapp einer Milliarde Euro liegen."

Werbung

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, OHB System AG

Aktuelle OHB Aktie News

Werbung

OHB Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OHB nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.08.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.17 OHB SE kaufen DZ BANK
26.02.14 OHB halten Commerzbank AG
24.02.14 OHB kaufen Bankhaus Lampe KG
17.02.14 OHB DZ-Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.