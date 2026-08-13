OHB-Aktie profitiert von möglichem Milliardenauftrag für Satelliten
Die Aktien des SDAX-Neulings OHB sind am Montagmorgen nach einem "Handelsblatt"-Bericht vom Wochenende in Gang gekommen.
Werte in diesem Artikel
Via XETRA stiegen die Papiere des Entwicklers von Raumfahrtsystemen zuletzt um 3,47 Prozent auf 268,00 Euro. Damit setzten sie sich von ihren 200-Tage-Linien ab auf das höchste Niveau seit Anfang Juli.
Das Stichwort Raumfahrt stößt am Markt aktuell wieder auf ähnlich viel Interesse wie der KI-Boom. Im Zuge des Börsengangs des US-Konzerns SpaceX geriet der Sektor stärker in den Fokus.
Für Aufmerksamkeit sorgte nun der "Handelsblatt"-Bericht über das europäische Satellitennetzwerk Iris2, in dem es neben dem privaten belgischen Unternehmen Aerospacelab auch um OHB ging.
"Das Bremer Unternehmen wird die 18 sogenannten MEO-Satelliten herstellen, die in einer höheren Erdumlaufbahn kreisen und größer und entsprechend teurer sind", so das "Handelsblatt". "Der Auftragswert dürfte bei knapp einer Milliarde Euro liegen."
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf OHB
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf OHB
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, OHB System AG
Aktuelle OHB Aktie News
OHB Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OHB nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.26
|OHB SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.17
|OHB SE kaufen
|DZ BANK
|26.02.14
|OHB halten
|Commerzbank AG
|24.02.14
|OHB kaufen
|Bankhaus Lampe KG
|17.02.14
|OHB
|DZ-Bank AG