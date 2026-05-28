DAX25.143 +0,2%Est506.090 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 +3,4%Nas26.917 +0,9%Bitcoin63.207 +0,3%Euro1,1643 -0,1%Öl92,24 -1,2%Gold4.527 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 SAP 716460 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran offenbar vor Einigung: DAX etwas fester -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Super Micro, SpaceX, Eli Lilly, DroneShield, IBM, Eventim im Fokus
Top News
TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.05.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.05.26
Reform bei neuen Aktien: SEC schlägt weitreichende Erleichterungen für Börsengänge vor Reform bei neuen Aktien: SEC schlägt weitreichende Erleichterungen für Börsengänge vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rückenwind

TUI, Lufthansa & Co. klettern: Reise-Aktien gefragt - Entspannungssignale vom Iran-Krieg

29.05.26 11:29 Uhr
TUI, Lufthansa & Co. ziehen an: Reise-Aktien gefragt - Entspannungssignale vom Iran-Krieg | finanzen.net

Neue Hoffnungen auf eine Entspannung der geopolitischen Lage im Nahen Osten und daraus resultierend schwächelnde Ölpreise haben die Aktien aus dem deutschen Reisesektor am Freitag beflügelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,59 EUR 0,16 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sixt SE St.
76,20 EUR 1,90 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
7,20 EUR 0,28 EUR 4,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So verzeichneten die Papiere des Touristikkonzerns TUI, der Fluggesellschaft Lufthansa und des Autovermieters Sixt via XETRA Kursgewinne zwischen 2,6 und 4,2 Prozent.

Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen an. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Hinsichtlich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen.

Die Anteilsscheine von TUI übersprangen die Marke von 7 Euro und kletterten auf den höchsten Stand seit fünf Wochen. Damit nähern sie sich der exponentiellen 200-Tage-Linie, die als Gradmesser für den längerfristigen Trend angesehen wird. Für das laufende Jahr ist die Kursbilanz mit minus 20 Prozent aber immer noch klar negativ.

/edh/gl/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, TUI

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Lufthansa BuyUBS AG
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.05.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen