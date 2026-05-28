TUI, Lufthansa & Co. klettern: Reise-Aktien gefragt - Entspannungssignale vom Iran-Krieg
Neue Hoffnungen auf eine Entspannung der geopolitischen Lage im Nahen Osten und daraus resultierend schwächelnde Ölpreise haben die Aktien aus dem deutschen Reisesektor am Freitag beflügelt.
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So verzeichneten die Papiere des Touristikkonzerns TUI, der Fluggesellschaft Lufthansa und des Autovermieters Sixt via XETRA Kursgewinne zwischen 2,6 und 4,2 Prozent.
Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen an. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Hinsichtlich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen.
Die Anteilsscheine von TUI übersprangen die Marke von 7 Euro und kletterten auf den höchsten Stand seit fünf Wochen. Damit nähern sie sich der exponentiellen 200-Tage-Linie, die als Gradmesser für den längerfristigen Trend angesehen wird. Für das laufende Jahr ist die Kursbilanz mit minus 20 Prozent aber immer noch klar negativ.
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FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, TUI