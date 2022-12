Rückenwind von der Autoindustrie: Entwicklungsdienstleister Bertrandt legt zu

EHNINGEN (dpa-AFX) - Der Ingenieurdienstleister Bertrandt hat im Geschäftsjahr 2021/2022 (bis 30. September) von anziehenden Geschäften mit der Autoindustrie profitiert. Der Umsatz legte um 19 Prozent auf 1 Milliarde Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Ehningen mitteilte. Die sich normalisierenden gesamtwirtschaftlichen Bedingungen führten zu einer besseren Stimmung in der Automobilindustrie, die sich in einer vermehrten Projektvergabe und steigender Auslastung widerspiegelte.

Der Gewinn unter dem Strich wuchs um mehr als 200 Prozent auf 21,1 Millionen Euro. An dem Entwicklungsdienstleister ist Porsche mit 28,97 Prozent beteiligt als größter Anteilseigner. Der Abgasspezialist Boysen hält 14,9 Prozent der Anteile./ols/DP/mis