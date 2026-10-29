Micron-Aktie unter Druck: Samsung-Zahlen schüren Sorgen - was Anleger jetzt wissen sollten

Rückflüsse enttäuschen

29.10.26 15:47 Uhr

Samsung meldet das vierte Rekordquartal in Folge, doch an der Börse geht die Rechnung nicht auf, und der Abwärtssog erfasst auch Micron.

Samsungs Rekordquartal enttäuscht Börse und belastet auch Micron

SK hynix legte einen 75 Milliarden US-Dollar schweren Ausschüttungsplan vor

Micron darf neuen Rückkaufrahmen erst ab 9. Dezember nutzen

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Der Rekord eines Rivalen wird für Micron Technology zur Belastung: Weil Anleger die Quartalszahlen von Samsung mit Verkäufen quittierten, gerät auch die Aktie des US-Speicherchipherstellers unter Druck und rutscht an der NASDAQ zeitweise um 3,58 Prozent auf 948,00 US-Dollar ab. Wie Barron's berichtet, zeigt die Reaktion auf die Zahlen aus Südkorea vor allem eines: Riesige Gewinne sind bei Speicherherstellern fast schon Routine, und die Messlatte für positive Überraschungen liegt entsprechend hoch.

Samsung liefert Rekorde, aber keine neue Fantasie

Dabei fällt die Bilanz selbst kaum angreifbar aus. Samsung meldet das vierte Rekordquartal in Folge, Umsatz und operativer Gewinn ziehen gegenüber dem Vorquartal kräftig an. Getragen wird das Plus fast vollständig vom Speichergeschäft, das von der regen Nachfrage nach Hochleistungsspeichern und Speicherlösungen für Server profitiert. Neue Impulse liefert der Konzern allerdings nicht. Samsung wiederholte im Wesentlichen seine bereits bekannte Prognose und den Plan für die Aktionärsausschüttungen. Deren endgültige Höhe will das Board erst Ende Januar 2027 festlegen, wie der Konzern mitteilte. Trotzdem beendete die Samsung-Aktie den Handel deutlich tiefer.

SK hynix setzt die Konkurrenz unter Zugzwang

Wie gnadenlos der Markt derzeit rechnet, zeigt der Vergleich mit dem südkoreanischen Rivalen SK hynix. Der Konzern legte am Mittwoch seine Quartalszahlen vor und kündigte zugleich an, im laufenden Jahr rund 100 Billionen Won an die Aktionäre zurückzugeben, umgerechnet etwa 75 Milliarden US-Dollar und zum größten Teil über Aktienrückkäufe samt Einziehung. Wie Reuters berichtet, erklärte SK hynix außerdem, seine DRAM- und HBM-Chips seien bis 2029 ausverkauft. Die bislang geschlossenen langfristigen Lieferverträge deckten demnach mehr als die Hälfte der Produktionskapazität für 2027 und 2028 ab.

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Gemessen daran wirkt Samsungs Auftritt blass. MS Hwang, Forschungsdirektor bei Counterpoint Research, führte den Kursrückgang gegenüber Barron's darauf zurück, dass die Ausschüttungen keine positive Überraschung geboten hätten. Das zeige, wie schwierig ein Aktienmarkt mit derart hohen Erwartungen zu navigieren sei. In dieselbe Richtung zielt Josh Gilbert, leitender Analyst für die Region Asien und Pazifik bei eToro. Wie CNBC berichtet, sieht er die Anleger durch den Boom rund um künstliche Intelligenz so verwöhnt, dass ein Rekordergebnis inzwischen eher als Mindestanforderung gelte denn als Grund zum Feiern.

Micron-Aktie zwischen starkem Ausblick und Rückkaufpause

Für Micron ist diese Erwartungshaltung heikel, denn operativ spielt der Konzern aus Boise in derselben Liga. Im vierten Geschäftsquartal 2026, das am 3. September endete, steigerte Micron den Umsatz auf 54,23 Milliarden US-Dollar nach 11,32 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt das Management einen Umsatz von 61,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht, mit einer Spanne von plus oder minus 1,5 Milliarden US-Dollar.

Auch bei der Frage, an der Samsung gescheitert ist, hat Micron bereits vorgelegt. Wie aus dem Jahresbericht an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, stockte das Board am 8. Oktober das Rückkaufprogramm auf insgesamt 35,16 Milliarden US-Dollar auf. Der Haken steckt im Kleingedruckten: Wegen der Auflagen aus den Förderverträgen nach dem CHIPS Act darf Micron erst ab dem 9. Dezember 2026 eigene Aktien zurückkaufen. Bis dahin bleibt der Rahmen eine Ankündigung, und wie genau der Markt zwischen neuen Zusagen und bloßen Wiederholungen unterscheidet, hat der Vergleich von Samsung und SK hynix gezeigt.

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Was Micron-Anleger wissen sollten

Der Kursrutsch trifft weniger die Geschäftsaussichten als die Bewertungsfantasie der ganzen Branche. Auf der Nachfrageseite sendet Samsung sogar ein starkes Signal: Der Konzern erwartet, dass die von künstlicher Intelligenz getriebene Nachfrage im kommenden Jahr das Angebot der Branche noch weit deutlicher übersteigt als 2026. Gleichzeitig fährt Samsung seine Investitionen kräftig hoch, und genau hier setzt die Skepsis an. Goldman Sachs-Analyst James Schneider fürchtet ab 2028 eine nachlassende Preisdynamik bei HBM-Speichern, weil die Kapazitäten der Branche deutlich wachsen.

Damit rücken zwei Termine in den Mittelpunkt. Ab dem 9. Dezember muss Micron zeigen, wie entschlossen der Konzern den neuen Rückkaufrahmen tatsächlich nutzt. Ende Januar 2027 folgt Samsung mit der endgültigen Ausschüttungspolitik, und an dieser Entscheidung dürfte sich ablesen lassen, ob der Markt den Speicherwerten wieder mehr zutraut als bloße Rekordgewinne.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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