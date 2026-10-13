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Rückgänge

Stellantis-Aktie dennoch fester: Auslieferungen sinken im dritten Quartal

Stellantis-Aktie dennoch fester: Auslieferungen sinken im dritten Quartal

Der Jeep-Hersteller Stellantis hat im dritten Quartal etwa 1 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert.

Werte in diesem Artikel
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Stellantis
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Planmäßige Produktionsunterbrechungen in Nordamerika und der Einbruch auf dem türkischen Markt zehrten das Wachstum bei den europäischen E-Auto-Auslieferungen auf.

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Wie der Autokonzern am Dienstag mitteilte, sanken die weltweiten Auslieferungen - also Fahrzeugübergaben an Händler, Importeure oder direkt vom Unternehmen an End- und Flottenkunden - auf geschätzte 1,29 Millionen Einheiten.

In Nordamerika gingen die Fahrzeugauslieferungen im Quartal um 12 Prozent zurück. Damit wurden rund 47.000 Fahrzeuge weniger ausgeliefert als im Vorjahresquartal. Geplante Produktionsstillstände trafen dabei vor allem Jeep-Modelle wie den Grand Cherokee und den Compass.

Die Auslieferungen in Europa kletterten um 54.000 Fahrzeuge, was einem Anstieg von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum wurde durch die Modelle Citroen C3, Citroen C3 Aircross, Opel Frontera und Fiat Grande Panda beflügelt, ebenso wie durch den neuen Fiat 500 Hybrid, den Jeep Compass und leichte elektrische Nutzfahrzeuge.

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Auch Fahrzeuge der Marke Leapmotor trugen zum europäischen Wachstum bei. Deren Auslieferungen stiegen um 34.000 Einheiten auf rund 44.000 Fahrzeuge. Stellantis und der chinesische Elektrofahrzeughersteller betreiben ein Gemeinschaftsunternehmen für den Vertrieb und die Produktion von Leapmotor-Fahrzeugen außerhalb Chinas.

In der Region Naher Osten und Afrika sanken die Fahrzeugauslieferungen laut Stellantis um 21 Prozent. Dies spiegele die Auswirkungen regionaler Konflikte, schwächere Marktbedingungen sowie geringere Auslieferungen in der Türkei aufgrund des geplanten Produktionsstarts eines lokalen Kleintransporters wider.

In der Region Asien-Pazifik gingen die Auslieferungen um 6 Prozent zurück, während sie in Südamerika stagnierten.

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Die Stellantis-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,47 Prozent stärker bei 3,99 Euro.

Von Dominic Chopping

DOW JONES

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.09.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
23.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
22.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
16.09.26 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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