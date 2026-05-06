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Rückgänge zum Jahresstart

Maersk-Aktie in Rot: Gewinn deutlich gesunken - Iran-Konflikt belastet nur begrenzt

07.05.26 10:46 Uhr
Maersk-Aktie unter Druck: Ergebnis fällt stark, Iran-Konflikt nur begrenzt ursächlich | finanzen.net

Die Reederei Moller-Maersk ist mit Rückgängen ins neue Jahr gestartet.

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Aktien
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
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"Wir haben in diesem Quartal in den meisten Regionen eine starke Nachfrage gesehen, was zu einem robusten Volumenwachstum in unseren drei Geschäftsbereichen führte", sagte Moeller-Maersk-Chef Vincent Clerc am Donnerstag bei Vorlage der Quartalszahlen. Allerdings seien vor allem im Seefrachtgeschäft die Marktschwankungen nach wie vor hoch und das Überangebot in der Branche drücke weiterhin auf die Frachtraten. Die Ziele für 2026 bestätigte das Unternehmen.

In den ersten drei Monaten bis Ende März schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich um knapp drei Prozent auf 12,97 Milliarden US-Dollar (rund 11 Mrd Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging um gut ein Drittel auf 1,75 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Dabei belasteten vor allem niedrigere Frachtraten und höhere Kosten im Seegeschäft, hieß es. Viele Reedereien, die zu den weltweit größten Ölverbrauchern zählen, leiden unter höheren Treibstoffpreisen und Versicherungskosten.

Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre entfallener Gewinn wegen Kosten für den Konzernumbau von nur 53 Millionen US-Dollar hängen. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern noch einen Überschuss von 1,2 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Der Konflikt im Iran habe sich nur begrenzt auf die Ergebnisse des ersten Quartals ausgewirkt, hieß es.

Die Moeller - Maersk-Aktie verliert an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise 4,04 Prozent auf 14.600 Kronen.

/mne/nas/mis

KOPENHAGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Roland Magnusson / Shutterstock.com

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31.10.2024AP Moeller - Maersk A-S (B) NeutralUBS AG
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02.03.2026AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightBarclays Capital
22.01.2026AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026AP Moeller - Maersk A-S (B) SellGoldman Sachs Group Inc.
26.08.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025AP Moeller - Maersk A-S (B) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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