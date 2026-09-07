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Rückgang

Deutsche Industrie im Juli schwächer als prognostiziert

Deutsche Industrie im Juli schwächer als prognostiziert

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist deutlich schwächer als erwartet ins dritte Quartal gestartet.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Produktion im Juli gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent und lag kalenderbereinigt um 1,6 (Juni: 0,5) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten für Juli ein monatliches Plus von 0,1 Prozent prognostiziert. Allerdings hatte ein kräftiger Rückgang des Umsatzes im verarbeitenden Gewerbe schon darauf hingedeutet, dass die Experten mit ihrer Prognose falsch liegen würden. Den für April vorläufig gemeldeten Anstieg von 0,2 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,0 Prozent.

DJG/hab/apo

DOW JONES

Bildquellen: esfera / Shutterstock.com

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