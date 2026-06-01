Rückgang gestoppt

Der chinesische E-Autobauer und Tesla-Konkurrent BYD konnte im Mai erstmals seit acht Monaten wieder Wachstum bei den Fahrzeugverkäufen verzeichnen.

• BYD beendete im Mai eine Serie sinkender Verkäufe mit leichtem Wachstum

• Starkes Auslandsgeschäft kompensiert schwachen chinesischen Markt

• Erstes Anzeichen für mögliche Trendwende, aber Unsicherheiten bleiben



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Die Aktie des chinesischen Elektroautoherstellers BYD ist am Dienstag an der Börse in Hongkong deutlich gesucht: Zeitweise geht es für den Anteilsschein um 6,61 Prozent nach oben auf 96,75 HKD. Auslöser für den Kursanstieg sind die jüngsten Absatzzahlen für Mai, die erste Hinweise auf eine Trendwende im operativen Geschäft geben. Denn nachdem der Tesla-Konkurrent zuvor acht Monate in Folge rückläufige Verkaufszahlen gemeldet hatte, gelang nun erstmals wieder ein Wachstum gegenüber dem Vorjahresmonat.

Trendwende bei Autoverkäufen dank Auslandsmärkten

Nach eigenen Angaben verkaufte BYD im Mai weltweit 383.453 Fahrzeuge und erzielte damit ein leichtes Plus von 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als 382.476 Fahrzeuge abgesetzt wurden. Doch obwohl das Absatzwachstum somit nur sehr klein ausfällt, wird es von Marktteilnehmern dennoch positiv aufgenommen. Denn die Entwicklung gilt als wichtiges Signal für Investoren, da sie das Ende einer ungewöhnlich langen Phase sinkender Verkäufe markieren könnte.

Konkret verkaufte BYD im Mai 2026 insgesamt 376.990 Passagier-Fahrzeuge (Mai 2025: 376.930) sowie 6.463 kommerzielle Fahrzeuge (Mai 2025: 5.546), wie beispielsweise Busse. Die Verkäufe der Passagier-Fahrzeugen setzen sich aus 198.674 verkauften batterie-elektrischen Fahrzeugen, sowie 178.316 Plug-in Hybriden zusammen.

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Besonders bemerkenswert ist dabei die geografische Verteilung der Fahrzeugverkäufe. Während das Geschäft auf dem chinesischen Heimatmarkt weiterhin unter Druck steht, verzeichnete BYD im Ausland einen kräftigen Nachfrageanstieg. So kletterten die internationalen Verkäufe im Mai laut "CnEVPost" um satte 80,4 Prozent auf 160.644 Fahrzeuge und machten somit 42 Prozent der gesamten NEV-Verkäufe des Monats aus. Gleichzeitig gingen die Verkäufe innerhalb Chinas im Mai im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut um 24,07 Prozent auf 222.809 Einheiten zurück.

Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Bedeutung der internationalen Expansion für den Konzern. In den vergangenen Jahren hat BYD seine Aktivitäten in Europa, Südostasien, Australien und Lateinamerika konsequent ausgebaut. Der Hersteller investiert zudem in neue Produktionskapazitäten außerhalb Chinas, um seine globale Präsenz zu stärken und Handelsbarrieren zu umgehen. Branchenbeobachter sehen darin einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, da die Wachstumschancen in vielen Auslandsmärkten derzeit größer erscheinen als im zunehmend gesättigten chinesischen Markt.

Chinas Preiskrieg belastet die Branche

Hintergrund der schwächeren Entwicklung im Heimatmarkt ist vor allem der intensive Preiswettbewerb innerhalb der chinesischen Automobilindustrie. Zahlreiche Hersteller versuchen seit Längerem, ihre Marktanteile durch aggressive Rabatte zu verteidigen oder auszubauen. Dieser Preiskrieg setzt die gesamte Branche unter Druck und belastet die Gewinnmargen selbst großer Anbieter.

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Auch BYD bleibt davon nicht verschont. Obwohl das Unternehmen weiterhin zu den größten Elektroautoherstellern der Welt zählt, haben die anhaltenden Preisnachlässe die Ertragslage beeinträchtigt. Investoren verfolgen deshalb nicht nur die Absatzentwicklung, sondern auch die Frage, ob das Unternehmen seine Profitabilität stabilisieren kann.

Trendwende oder nur flüchtiger Hoffnungsschimmer: Das sollten Anleger jetzt beachten

Die positive Reaktion der Börse auf die neuen Absatzzahlen von BYD zeigt, dass Anleger den jüngsten Verkaufszahlen eine hohe Bedeutung beimessen. An den Finanzmärkten werden Wendepunkte häufig stärker bewertet als die absolute Höhe der Ergebnisse. Nach Monaten rückläufiger Verkäufe reicht bereits ein moderates Wachstum aus, um Hoffnungen auf eine nachhaltige Erholung zu wecken.

Doch trotz der ersten, noch zaghaften positiven Signale bleiben die Herausforderungen erheblich. Der chinesische Automarkt befindet sich weiterhin in einer schwierigen Phase, und der Wettbewerb nimmt stetig zu. Zudem sehen sich chinesische Hersteller in Europa und Nordamerika mit politischen und regulatorischen Risiken konfrontiert, darunter Importzölle und Debatten über staatliche Subventionen.

Für Anleger liefert der Mai daher zwar einen wichtigen Hoffnungsschimmer, aber noch keinen endgültigen Beweis für eine nachhaltige Wachstumswende. Entscheidend wird sein, ob BYD die positive Entwicklung in den kommenden Monaten bestätigen kann und ob das starke Auslandsgeschäft ausreicht, um die Belastungen im chinesischen Markt dauerhaft auszugleichen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net