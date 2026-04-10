DAX23.605 -0,8%Est505.873 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -1,4%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.539 -0,1%Euro1,1687 +0,1%Öl102,7 +9,0%Gold4.719 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Allianz 840400 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt deutlich -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Tesla am Scheideweg! Vom bitteren Liefer-Schock zur autonomen Europa-Revolution! Tesla am Scheideweg! Vom bitteren Liefer-Schock zur autonomen Europa-Revolution!
Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors die Aktienanleger nicht ignorieren sollten Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors die Aktienanleger nicht ignorieren sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rückgang

VW-Aktie gibt ab: Auslieferungen sinken weiter - USA und China belasten

13.04.26 11:23 Uhr
Volkswagen verliert an Schwung: Sinkende Auslieferungen drücken auf die VW-Aktie | finanzen.net

Ein schwaches Abschneiden in China und den USA drückt bei VW weiter auf die Verkaufszahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
32,92 EUR 0,42 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
87,66 EUR -1,54 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Weltweit lieferte Volkswagen in den Monaten Januar bis März 2,05 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. Seinen weltweiten Marktanteil habe der Konzern dennoch weitgehend stabil gehalten, hieß es, allerdings bei einem deutlich geschrumpften Gesamtmarkt.

In China, wo der Konzern mit lokaler Konkurrenz zu kämpfen hat, wurden in dem Quartal noch 548.700 Fahrzeuge übergeben, fast 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In Nordamerika, wo Europas Autobauer unter den neuen Zöllen von Präsident Donald Trump leiden, sackte die Zahl der Auslieferungen um mehr als 13 Prozent auf noch 205.500 Fahrzeuge ab. In Deutschland und auch in ganz Europa legte Europas größter Autobauer dagegen sogar zu. Das konnte die Rückgänge in China und Nordamerika aber nicht ausgleichen.

Die Nutzfahrzeugtochter TRATON lieferte 68.600 Fahrzeuge aus, das waren 6,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,3 Prozent tiefer bei 87,88 Euro.

/fjo/men

WOLFSBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
09.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
07.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
02.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.03.2026Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
26.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
16.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
10.03.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
02.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.03.2026Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
26.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
11.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen