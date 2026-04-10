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VW-Aktie gibt ab: Auslieferungen sinken weiter - USA und China belasten im ersten Quartal

13.04.26 11:37 Uhr
Volkswagen verliert an Schwung: Sinkende Auslieferungen in Q1 drücken auf die VW-Aktie | finanzen.net

Ein schwaches Abschneiden in China und den USA drückt bei VW weiter auf die Verkaufszahlen.

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Weltweit lieferte Volkswagen in den Monaten Januar bis März 2,05 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. Seinen weltweiten Marktanteil habe der Konzern dennoch weitgehend stabil gehalten, hieß es, allerdings bei einem deutlich geschrumpften Gesamtmarkt.

In China, wo der Konzern mit lokaler Konkurrenz zu kämpfen hat, wurden in dem Quartal noch 548.700 Fahrzeuge übergeben, fast 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In Nordamerika, wo Europas Autobauer unter den neuen Zöllen von Präsident Donald Trump leiden, sackte die Zahl der Auslieferungen um mehr als 13 Prozent auf noch 205.500 Fahrzeuge ab. In Deutschland und auch in ganz Europa legte Europas größter Autobauer dagegen sogar zu. Das konnte die Rückgänge in China und Nordamerika aber nicht ausgleichen.

Die Nutzfahrzeugtochter TRATON lieferte 68.600 Fahrzeuge aus, das waren 6,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

VW-Tochter Audi verkauft weniger Autos

Audi kämpft mit schlechten Verkaufszahlen in den USA und China. Weltweit sanken die Auslieferungen der VW-Tochter dadurch um 6,1 Prozent auf 360.106, wie sie mitteilte. Der Verkauf von Elektroautos gab sogar um 9,4 Prozent auf 43.029 nach.

Audi verwies auf einen allgemein rückläufigen weltweiten Automarkt. Man habe seinen Marktanteil stabil halten können. In Deutschland und Europa legte die Marke sogar zu: Im Heimatmarkt ging es um 3,8 Prozent auf 50.308 Autos nach oben, in Europa ohne Deutschland um 5,9 Prozent auf 123.724.

Besonders drastisch brachen die Auslieferungen in Nordamerika ein, das bei Audi ohne Mexiko gerechnet wird. Dort ging es um 27 Prozent auf 35.464 Fahrzeuge nach unten. Der Verkauf von reinen Elektroautos sackte gar um 85 Prozent auf 959 ab - dabei gibt Audi die Kosten der Zölle nach wie vor nicht in größerem Maße an die Kunden weiter.

In China betrug das Minus im ersten Quartal 12 Prozent auf 127.109 Autos. Dort machten sich neben dem wettbewerbsintensiven Markt das Auslaufen staatlicher Förderprogramme und Modellwechsel bemerkbar. Immerhin die Zahl der ausgelieferten Elektroautos legte in China um 27,8 Prozent zu - allerdings mit 4.094 Fahrzeugen auf niedrigem Niveau.

Positiv entwickelte sich der Auftragseingang in Westeuropa, der um 5 Prozent zulegte - besonders stark bei Plug-in-Hybriden.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,44 Prozent tiefer bei 87,76 Euro.

WOLFSBURG (dpa-AFX) / INGOLSTADT (dpa-AFX)

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

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