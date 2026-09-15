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Rückkauf ab Dienstag

CEWE-Aktie nach Kapitalmaßnahme höher: Rückkauf von bis zu 150.000 Aktien geplant

CEWE-Aktie nach Kapitalmaßnahme höher: Rückkauf von bis zu 150.000 Aktien geplant

CEWE will bis zu 150.000 eigene Aktien für maximal 18 Millionen Euro zurückkaufen. Anleger reagieren auf die Neuigkeiten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
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Der Fotodienstleister CEWE Stiftung startet an diesem Dienstag einen weiteren Aktienrückkauf. Dieses Mal will das Oldenburger Unternehmen bis zu 150.000 Papiere im Umfang von bis zu 18 Millionen Euro über die Börse erwerben, dies entspricht etwa zwei Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll bis 16. April 2027 abgeschlossen sein. Den Schritt hatte das SDAX-Unternehmen bereits am Vorabend mitgeteilt, am Morgen reagierte die Aktie mit einem Kurssprung.

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Auf XETRA legt das Papier zeitweise 3,21 Prozent auf 109,20 Euro zu. Damit endet vorerst ein mehrtägiger Kursrückschlag, nachdem die Aktie noch Anfang September bei 110 Euro ein Hoch seit mehr als zwei Jahren erreicht hatte.

Aktienrückkäufe sollen Attraktivität erhöhen

Unternehmen kaufen eigene Aktien oft zur Pflege des eigenen Aktienkurses zurück. Ihr Auftritt selbst als Akteur am Markt soll die Attraktivität der Aktie erhöhen. Zudem sinkt die Zahl der ausstehenden Aktien, sodass sich Gewinn und Dividende rechnerisch auf weniger Papiere verteilen.

Cewe will laut aktueller Mitteilung die Aktien für jene Zwecke einsetzen, für die bereits 2022 die Hauptversammlung eine Ermächtigung erteilt habe. Konkreter wurde das Unternehmen vorerst nicht. Seinerzeit hatten die Aktionäre dem Konzern den Erwerb von bis zu 10 Prozent eigener Aktien genehmigt.

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In den Folgejahren hatte der Konzern regelmäßig Aktienrückkaufe beschlossen. Das letzte Programm im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro war von August 2025 bis April dieses Jahres gelaufen.

Cewe fokussiert sich auf Fotofinishing

Parallel zu den Aktienrückkäufen richtet sich Cewe derzeit strategisch neu aus. So verkaufte das Unternehmen inzwischen seinen kommerziellen Online-Druck an den Druckspezialisten Cimpress, um sich noch stärker auf das Kerngeschäft mit dem Fotofinishing zu konzentrieren.

Im Juli kündigten die Niedersachsen zudem den Erwerb von Kodak Moments Retail Photo Solutions von Kodak Alaris für rund 72 Millionen Euro an. Mit dem Zukauf treibt Cewe die internationale Expansion seines Sofortfoto-Geschäfts in wichtige Märkte wie die USA, Kanada, Mexiko und Australien voran. Das übernommene Unternehmen betreibt insgesamt in 54 Ländern ein Sofortfoto-Geschäft mit der Marke Kodak Moments.

OLDENBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: CEWE

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Datum Rating Analyst
14.09.26 CEWE StiftungCo Kaufen GSC Research GmbH
13.08.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
13.08.26 CEWE StiftungCo Buy Baader Bank
24.07.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
24.07.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research

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