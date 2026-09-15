DAX 25.441 -0,5%ESt50 6.260 -1,0%MSCI World 4.910 -0,5%Top 10 Crypto 10,00 -3,9%Nas 26.186 -0,6%Bitcoin 67.259 -0,8%Euro 1,1528 -0,2%Öl 107,4 +1,6%Gold 4.287 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rückkauf ab Dienstag

CEWE-Aktie nach Kapitalmaßnahme tiefer: Rückkauf von bis zu 150.000 Aktien geplant

CEWE-Aktie nach Kapitalmaßnahme tiefer: Rückkauf von bis zu 150.000 Aktien geplant

CEWE will bis zu 150.000 eigene Aktien für maximal 18 Millionen Euro zurückkaufen. Anleger reagieren auf die Neuigkeiten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
107.60 EUR 2.00 EUR 1.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Dabei gehe es um bis zu 150.000 Papiere im Umfang von bis zu 18 Millionen Euro, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Montagabend mit. Dies entspreche etwa zwei Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Rückkauf soll an diesem Dienstag beginnen und bis 16. April 2027 abgeschlossen sein. Am Finanzmarkt kommen die Neuigkeiten nicht gut an: Die CEWE-Aktie verliert im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zeitweise 1,83 Prozent auf 107 Euro.

/stw/jha/

OLDENBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: CEWE

Aktuelle CEWE Stiftung Aktie News

Werbung

CEWE Stiftung Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CEWE Stiftung nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.09.26 CEWE StiftungCo Kaufen GSC Research GmbH
13.08.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
13.08.26 CEWE StiftungCo Buy Baader Bank
24.07.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
24.07.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.