CEWE-Aktie nach Kapitalmaßnahme tiefer: Rückkauf von bis zu 150.000 Aktien geplant
CEWE will bis zu 150.000 eigene Aktien für maximal 18 Millionen Euro zurückkaufen. Anleger reagieren auf die Neuigkeiten.
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Dabei gehe es um bis zu 150.000 Papiere im Umfang von bis zu 18 Millionen Euro, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Montagabend mit. Dies entspreche etwa zwei Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Rückkauf soll an diesem Dienstag beginnen und bis 16. April 2027 abgeschlossen sein. Am Finanzmarkt kommen die Neuigkeiten nicht gut an: Die CEWE-Aktie verliert im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zeitweise 1,83 Prozent auf 107 Euro.
/stw/jha/
OLDENBURG (dpa-AFX)
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