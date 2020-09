Illumina will Krebsdiagnose-Spezialisten Grail kaufen - Illumina-Aktie vorbörslich im Minus

Die Kaufsumme von zunächst 8 Milliarden US-Dollar (6,8 Mrd Euro) setze sich aus Barmitteln (3,5 Mrd Dollar) und Illumina -Aktien (4,5 Mrd Dollar) zusammen, teilte Illumina am Montag in San Diego mit. Daneben erhalten die Grail-Aktionäre zusätzliche Zahlungen im Umfang eines festgelegten einstelligen Prozentanteils an bestimmten mit Grail in Verbindung stehenden Umsätzen, hieß es weiter.

Das ursprünglich von Illumina 2016 gegründete Unternehmen wurde ausgegliedert. Der DNA-Spezialist hielt zuletzt aber noch 14,5 Prozent der Anteile an Grail. Illumina erweitere mit dem Rückkauf seinen Marktzugang und eröffnet sich weitere Wachstumsoptionen, hieß es. Der Deal - der noch von den Behörden genehmigt werden muss - soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen werden.

Die Illumina-Aktie notiert im vorbörslichen Handel an der NASDAQ 2,88 Prozent tiefer bei 287 US-Dollar.

