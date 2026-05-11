Rückkauf verpufft

Die Zalando-Aktie steht am Tag der Hauptversammlung deutlich unter Druck. Der abgeschlossene Aktienrückkauf reicht Anlegern offenbar nicht als Kurstreiber.

• Zalando hat sein Aktienrückkaufprogramm mit fast 14 Millionen erworbenen Aktien abgeschlossen

• Die Aktie fällt mehr als fünf Prozent und nähert sich dem 52-Wochen-Tief

• Analysten bleiben grundsätzlich konstruktiv, warnen aber vor Margenrisiken und höheren Kosten



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Zalando-Aktie rutscht am Tag der Hauptversammlung ab

Ausgerechnet am Tag der Hauptversammlung gerät die Zalando-Aktie deutlich unter Druck. Im XETRA-Handel sackt der DAX-Wert am Dienstag zeitweise um 5,54 Prozent auf 19,09 Euro ab und zählt damit zu den schwächsten Titeln im deutschen Leitindex.

Damit rückt erneut das 52-Wochen-Tief von 18,79 Euro in den Fokus, das erst Anfang März erreicht wurde. Der Abstand zum jüngsten 52-Wochen-Hoch bei 32,60 Euro fällt inzwischen deutlich aus: Von diesem Niveau hat sich die Zalando-Aktie inzwischen um mehr als 40 Prozent entfernt.

Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

Laut Unternehmensmitteilung hat Zalando das im März gestartete Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Vom 4. Mai bis einschließlich 11. Mai 2026 wurden demnach weitere 3.226.546 Aktien erworben. Insgesamt beläuft sich das Volumen der seit dem 12. März 2026 zurückgekauften Aktien auf 13.992.508 Stück.

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Das Programm war auf einen Gesamtkaufpreis von bis zu 300 Millionen Euro begrenzt, maximal jedoch auf 20 Millionen Aktien. Die Käufe wurden laut Zalando durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Für Anleger ist die Botschaft zweischneidig: Einerseits signalisiert ein abgeschlossener Rückkauf Vertrauen des Managements in die eigene Aktie. Andererseits zeigt die kurzfristige Kursreaktion, dass der Markt aktuell offenbar mehr verlangt als Kapitalrückführung. Entscheidend wird nun, ob die Hauptversammlung neue Argumente liefert, warum die Aktie auf dem aktuellen Niveau wieder attraktiver werden soll.

Analysten bleiben dennoch optimistisch

Auch die jüngsten Analystenstimmen liefern kein einheitliches Kaufsignal. JPMorgan hat Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen, wie dpa-AFX berichtet. Die jüngsten Quartalszahlen seien zwar solide gewesen und der Online-Modehändler mache bei wichtigen Initiativen kontinuierliche Fortschritte. Gleichzeitig sieht Analystin Georgina Johanan aber weiterhin gewisse Margenrisiken.

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RBC Capital Markets bleibt laut dpa-AFX zwar bei "Outperform", senkte das Kursziel jedoch von 30 auf 28 Euro. Hintergrund sind steigende Belastungen in der Textilindustrie. Den Experten zufolge seien die Rohstoffkosten seit Beginn des Iran-Konflikts um bis zu 30 Prozent gestiegen. Zusammen mit höheren Transportkosten könnte dies ab dem zweiten Halbjahr zu leichten Preisanstiegen führen. Bei Zalando reduzierte RBC nach dem ersten Quartal die Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn im Jahr 2027.

Was bedeutet der Rücksetzer für Anleger

Für kurzfristig orientierte Anleger liegt der Fokus jetzt weniger auf dem abgeschlossenen Rückkauf selbst, sondern auf der Reaktion rund um das 52-Wochen-Tief. Hält der Bereich um 18,79 Euro, könnte die Aktie trotz schwacher Tagesperformance in eine technische Stabilisierung laufen. Fällt die Marke jedoch, würde sich das Chartbild weiter eintrüben.

Fundamental bleibt die entscheidende Frage, ob Zalando steigende Kosten und Margendruck ausgleichen kann. Der Rückkauf hat zwar die Aktienbasis reduziert, ersetzt aber keine überzeugende Margenstory. Für Investoren ist die Zalando-Aktie damit aktuell vor allem ein Vertrauens- und Timing-Trade: Wer auf eine Erholung setzt, braucht ein klares Signal von der Hauptversammlung oder eine sichtbare Stabilisierung am Jahrestief. Ohne eines von beidem dürfte der Druck auf die Aktie hoch bleiben.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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