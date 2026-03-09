DAX23.988 +2,5%Est505.839 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 +0,7%Nas22.843 +0,7%Bitcoin61.056 +3,6%Euro1,1649 +0,2%Öl88,96 -0,9%Gold5.212 +1,3%
Rückkauf von Magdeburger Intel-Flächen soll zügig erfolgen

10.03.26 15:49 Uhr
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Rückkauf der Magdeburger Flächen vom US-Chiphersteller Intel soll innerhalb der nächsten drei Monaten erfolgen. "Ich hoffe auch, dass wir das schaffen", sagte Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) nach der Kabinettssitzung in Magdeburg. "Wir sind in guten Verhandlungen mit Intel." Das Unternehmen pokere nicht, so Richter.

Der Hightech-Park in Magdeburg umfasst eine Gesamtfläche von etwa 1.100 Hektar. Intel besitzt davon ein etwa 400 Hektar großes Gelände. Für den Rückkauf ist ein dreistelliger Millionenbetrag nötig.

Wer kauft zurück: Stadt oder Land?

Intel hatte seine Fabrikpläne in der Landeshauptstadt vor einigen Monaten endgültig aufgegeben. Das Land möchte die Industriefläche über die Hightech-Park GmbH zurückkaufen. Die Stadt hat jedoch ein Vorkaufsrecht. Derzeit laufen Gespräche zwischen den drei Parteien.

Bei der Entwicklung des Hightech-Parks (HTP) setzt die Landesregierung neben Ansiedlungen aus der Mikroelektronikbranche auch auf KI-gestützte Technologien sowie technologiebezogene Ansätze im Bereich Energie- und Umwelttechnik. Ziel sei eine breitere technologische Anschlussfähigkeit, teilte die Landesregierung mit. Sie beschloss die erweiterte strategische Ausrichtung des HTP.

Elbwasserwerk geplant

Zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung wird laut Finanzminister Michael Richter (CDU) die Planung eines Elbwasserwerks vorbereitet. Gleichzeitig sollen die Energieinfrastruktur und die verfügbaren Netzkapazitäten ausgebaut werden, um Ansiedlungen zuverlässig versorgen zu können.

Verhandelt wird aktuell etwa über eine Ansiedlung des Unternehmens FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St), das Chips für KI-Rechenzentren produzieren will. Mit dem Bund und der EU laufen Gespräche zu möglichen Förderungen. FMC wurde 2016 gegründet und ist aus dem Umfeld der Technischen Universität Dresden entstanden. Hinter FMC stehen unter anderem die Unternehmen Bosch, Air Liquide, Merck KGaA (Merck) und weitere internationale Investoren. Magdeburg wäre der erste Standort für eine Chipfabrik von FMC in Deutschland./cki/DP/stw

