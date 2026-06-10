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Rückkaufprogramm 2026

Deutsche Telekom-Aktie dennoch leichter: Aktienrückkauf läuft auf vollen Touren

11.06.26 10:19 Uhr
Deutsche Telekom-Aktie dennoch leichter: Telekom greift massiv zu - Eigene Aktien im großen Stil zurückgekauft | finanzen.net

Die Telekom verstärkt ihre Aktivitäten im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms und hat in der ersten Juniwoche eigene Aktien im Millionen-Umfang erworben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
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• Deutsche Telekom intensiviert Aktienrückkäufe
• Innerhalb einer Woche eigene Aktien für 45 Millionen Euro zurückgekauft
• Kurswirkung bisher gering

Wie aus offiziellen Angaben der Deutschen Telekom hervorgeht, kaufte der Konzern zwischen dem 1. und dem 5. Juni insgesamt 1.582.125 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 28,49 Euro. Insgesamt betrug das Volumen der Rückkäufe in der vergangenen Woche somit rund 45,1 Millionen Euro. Zum Vergleich: In der Vorwoche wurden lediglich 1.516.010 eigene Aktien im Volumen von rund 44,3 Millionen Euro zurückgekauft. Abgewickelt wurden die Transaktionen über XETRA.

Aktienrückkauf wird konsequent durchgeführt

Mit jedem weiteren Rückkauf erhöht sich das kumulierte Volumen des Programms, das im April 2026 begann, deutlich: So hat die Deutsche Telekom nach eigenen Angaben bis Ende vergangener Woche bereits rund 13,66 Millionen eigene Aktien zurückerworben. Der Konzern setzt damit eine kontinuierliche Kaufaktivität um, die weniger als kurzfristige Kursstütze, sondern vielmehr als strukturelle Kapitalmaßnahme zu verstehen ist.
Entsprechend wurden auch in der aktuellen Woche bereits weiter Unternehmensaktien zurückgekauft: So schnappte sich die Deutsche Telekom am 8., 9. und 10. Juni insgesamt bereits 971.332 weitere eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von rund 27,05 Millionen Euro am Markt, womit die Rückkaufdynamik weiter anhält.

Die laufenden Transaktionen unterstreichen den operativen Charakter des Programms, das nicht punktuell, sondern systematisch umgesetzt wird.

Strategische Einbettung in die Kapitalpolitik 2026

Der aktuelle Rückkauf ist Teil eines umfassenderen Programms zum Erwerb eigener Aktien, das für das Jahr 2026 ein Gesamtvolumen von bis zu zwei Milliarden Euro vorsieht. Diese Größenordnung ist für den Kapitalmarkt insofern von Bedeutung, da sie potenziell strukturell in die Kapitalbasis des Unternehmens eingreift.

Die Intention des Konzerns ist dabei klar formuliert: Der überwiegende Teil der zurückgekauften Aktien soll eingezogen werden. Dadurch sinkt die Anzahl der ausstehenden Aktien, was rechnerisch den Gewinn je Aktie erhöht. Ein kleinerer Anteil der zurückgekauften Titel wird hingegen für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und Vergütungssysteme für Führungskräfte genutzt.

Auswirkungen des Aktienrückkaufs auf T-Aktie beschränkt

Trotz des anhaltenden Aktienrückkaufs bleibt die unmittelbare Wirkung auf den Aktienkurs bislang überschaubar: So steht die Telekom-Aktie am Donnerstag via XETRA zeitweise 2,93 Prozent tiefer bei 27,79 Euro. Auf Sicht der letzten fünf Handelstage hat der Anteilsschein 1,1 Prozent an Wert verloren.

In einer insgesamt schwächeren Börsenphase überlagern makroökonomische Faktoren und Sektorrotationen somit die stützende Wirkung des Programms, sodass kaum ein Kursimpuls durch die Unternehmensnachfrage zustande kommt.

Ob sich die Aktienrückkäufe mittelfristig zu einer nachhaltige Stütze für den Aktienkurs entwickeln können, bleibt somit noch offen und hängt wohl auch weniger vom Rückkaufvolumen selbst ab als von der Fähigkeit des Unternehmens, operative Ergebnisse und Cashflows weiter stabil zu steigern.

Carolin Ludwig, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Telekom, ricochet64 / Shutterstock.com

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