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Rückkaufprogramm 2026

Deutsche Telekom-Aktie leichter: Aktienrückkauf läuft auf vollen Touren - Spekulationen über Fusion mit T-Mobile US

11.06.26 14:18 Uhr
Deutsche Telekom-Aktie dennoch leichter: Telekom greift massiv zu - Eigene Aktien im großen Stil zurückgekauft | finanzen.net

Die Telekom verstärkt ihre Aktivitäten im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms und hat in der ersten Juniwoche eigene Aktien im Millionen-Umfang erworben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
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• Deutsche Telekom intensiviert Aktienrückkäufe
• Innerhalb einer Woche eigene Aktien für 45 Millionen Euro zurückgekauft
• Kurswirkung bisher gering

Wie aus offiziellen Angaben der Deutschen Telekom hervorgeht, kaufte der Konzern zwischen dem 1. und dem 5. Juni insgesamt 1.582.125 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 28,49 Euro. Insgesamt betrug das Volumen der Rückkäufe in der vergangenen Woche somit rund 45,1 Millionen Euro. Zum Vergleich: In der Vorwoche wurden lediglich 1.516.010 eigene Aktien im Volumen von rund 44,3 Millionen Euro zurückgekauft. Abgewickelt wurden die Transaktionen über XETRA.

Aktienrückkauf wird konsequent durchgeführt

Mit jedem weiteren Rückkauf erhöht sich das kumulierte Volumen des Programms, das im April 2026 begann, deutlich: So hat die Deutsche Telekom nach eigenen Angaben bis Ende vergangener Woche bereits rund 13,66 Millionen eigene Aktien zurückerworben. Der Konzern setzt damit eine kontinuierliche Kaufaktivität um, die weniger als kurzfristige Kursstütze, sondern vielmehr als strukturelle Kapitalmaßnahme zu verstehen ist.
Entsprechend wurden auch in der aktuellen Woche bereits weiter Unternehmensaktien zurückgekauft: So schnappte sich die Deutsche Telekom am 8., 9. und 10. Juni insgesamt bereits 971.332 weitere eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von rund 27,05 Millionen Euro am Markt, womit die Rückkaufdynamik weiter anhält.

Die laufenden Transaktionen unterstreichen den operativen Charakter des Programms, das nicht punktuell, sondern systematisch umgesetzt wird.

Strategische Einbettung in die Kapitalpolitik 2026

Der aktuelle Rückkauf ist Teil eines umfassenderen Programms zum Erwerb eigener Aktien, das für das Jahr 2026 ein Gesamtvolumen von bis zu zwei Milliarden Euro vorsieht. Diese Größenordnung ist für den Kapitalmarkt insofern von Bedeutung, da sie potenziell strukturell in die Kapitalbasis des Unternehmens eingreift.

Die Intention des Konzerns ist dabei klar formuliert: Der überwiegende Teil der zurückgekauften Aktien soll eingezogen werden. Dadurch sinkt die Anzahl der ausstehenden Aktien, was rechnerisch den Gewinn je Aktie erhöht. Ein kleinerer Anteil der zurückgekauften Titel wird hingegen für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und Vergütungssysteme für Führungskräfte genutzt.

Spekulationen über Fusion mit T-Mobile US belasten T-Aktie

Ob sich die Aktienrückkäufe mittelfristig zu einer nachhaltige Stütze für den Aktienkurs entwickeln können, bleibt noch offen und hängt wohl auch weniger vom Rückkaufvolumen selbst ab als von der Fähigkeit des Unternehmens, operative Ergebnisse und Cashflows weiter stabil zu steigern. Am Donnerstag werden die Aktien der Deutschen Telekom nach einem Medienbericht von erneuten Spekulationen über eine Fusion mit der Tochter T-Mobile US jedoch belastet. Ein Artikel im "Wall Street Journal" (WSJ) ließ diese wieder hochkochen, nachdem informierte Kreise schon Ende April auf eine mögliche vollständige Kombination hingedeutet hatten. Bereits damals hatten die Aktien negativ reagiert.

Die Telekom-Aktien büßten am Donnerstag rund drei Prozent auf 27,77 Euro ein, womit sie auch den europäischen Sektorindex belasteten. Aktien des möglichen Fusionspartners, T-Mobile US, wurden derweil im vorbörslichen New Yorker Handel nur leicht im Minus gehandelt. Aktuell ist T-Mobile US bei knapp über 50-prozentiger Beteiligung voll in der Telekom konsolidiert.

Die Berichte werden nun aufgewärmt im "WSJ" mit der Aussage, dass der Telekom-Vorstand Timotheus Höttges die Fusion vorantreiben wolle. Er stehe mit dem Vorhaben vor "der ehrgeizigsten Bewährungsprobe seiner beruflichen Laufbahn", schrieb die US-Zeitung. Dazu müsse er nicht nur den deutschen Staat als eigenem Großaktionär von dem Projekt überzeugen, sondern auch die übrigen T-Mobile-Aktionäre, die bislang jedoch kaum Vorteile in der Fusion sähen - unter anderem wegen einer schwächeren Profitabilität des Mutterkonzerns.

Sollte dies gelingen, wäre dann das regulatorische Umfeld noch komplex, heißt es weiter. Der Bernstein-Analyst Ulrich Rathe hatte die diesbezüglichen Hürden in ersten Reaktionen im April bereits als beträchtlich hoch bezeichnet, auch wenn die Idee an sich plausibel sei. Experten äußerten damals die Vermutung, dass das Ziel ist, den Bewertungsabschlag der Telekom im Vergleich zur US-Tochter zu beseitigen, einfacher an Kapital heranzukommen und den weltgrößten Telekommunikationskonzern zu schaffen.

Carolin Ludwig, Martina Köhler, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Deutsche Telekom, ricochet64 / Shutterstock.com

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