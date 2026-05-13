Energiekontor kauft eigene Aktien im Millionen-Wert zurück - Aktie springt an
Die Energiekontor AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm.
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Ab sofort bis längstens zum 27. Mai 2027 sollen bis zu 80.000 eigene Aktien über die Börse zurückgekauft werden, wie der im SDAX notierte Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag mitteilte. Der maximale Gesamtkaufpreis liegt den Angaben zufolge bei 9 Millionen Euro.
Die erworbenen Aktien können laut Unternehmen für alle rechtlich zulässigen Zwecke verwendet werden. Das vorherige Rückkaufprogramm war Anfang April 2026 abgeschlossen worden.
Im XETRA-Handel notiert die Energiekontor-Aktie zeitweise 2,96 Prozent höher bei 48,70 Euro.
/tav/stk
BREMEN (dpa-AFX)
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