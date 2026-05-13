DAX25.063 -0,5%Est506.050 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 -1,7%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.148 -1,2%Euro1,1607 -0,2%Öl96,58 +1,7%Gold4.389 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX in engen Grenzen -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Micron, Snowflake, Rheinmetall, OHB, Marvell, AMD, Siemens Energy im Fokus
Top News
Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt am Donnerstagmittag nach Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt am Donnerstagmittag nach
Airbus-Aktie fester: Kooperation mit Mistral AI Airbus-Aktie fester: Kooperation mit Mistral AI
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rückkaufprogramm

Energiekontor kauft eigene Aktien im Millionen-Wert zurück - Aktie springt an

28.05.26 12:13 Uhr
Energiekontor-Aktie klettert hoch: Konzern holt eigene Aktien im großen Stil zurück | finanzen.net

Die Energiekontor AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Energiekontor AG
45,75 EUR -1,45 EUR -3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ab sofort bis längstens zum 27. Mai 2027 sollen bis zu 80.000 eigene Aktien über die Börse zurückgekauft werden, wie der im SDAX notierte Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag mitteilte. Der maximale Gesamtkaufpreis liegt den Angaben zufolge bei 9 Millionen Euro.

Die erworbenen Aktien können laut Unternehmen für alle rechtlich zulässigen Zwecke verwendet werden. Das vorherige Rückkaufprogramm war Anfang April 2026 abgeschlossen worden.

Im XETRA-Handel notiert die Energiekontor-Aktie zeitweise 2,96 Prozent höher bei 48,70 Euro.

/tav/stk

BREMEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Energiekontor AG

Nachrichten zu Energiekontor AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Energiekontor AG

DatumRatingAnalyst
20.05.2026Energiekontor KaufenDZ BANK
15.05.2026Energiekontor BuyWarburg Research
01.04.2026Energiekontor BuyWarburg Research
19.03.2026Energiekontor KaufenDZ BANK
17.03.2026Energiekontor BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Energiekontor KaufenDZ BANK
15.05.2026Energiekontor BuyWarburg Research
01.04.2026Energiekontor BuyWarburg Research
19.03.2026Energiekontor KaufenDZ BANK
17.03.2026Energiekontor BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.05.2012Energiekontor haltenÖko Invest
01.09.2008Energiekontor neutralDexia Securities Inc.
20.05.2008Energiekontor haltenÖko Invest
11.12.2007Energiekontor neutralDexia Securities
04.12.2007Energiekontor neutralDexia Securities
DatumRatingAnalyst
01.09.2006Energiekontor verkaufenM.M. Warburg
31.03.2005Energiekontor: SellM.M. Warburg

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Energiekontor AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen