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Rückkaufprogramm

EssilorLuxottica-Aktie im Aufwind: Konzern startet Aktienrückkaufprogramm

EssilorLuxottica-Aktie im Aufwind: Konzern startet Aktienrückkaufprogramm

EssilorLuxottica hat angekündigt, ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu rund 918 Millionen US-Dollar zu starten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
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Der französisch-italienische Hersteller der Sonnenbrillenmarken Oakley und Ray-Ban erklärte, bis zu 5 Millionen Aktien zurückkaufen zu wollen. Die Aktie schloss am Donnerstag bei 157,50 Euro. Auf Basis dieses Kurses könnte sich der Gesamtwert des Rückkaufs je nach Marktbedingungen auf rund 787,5 Millionen Euro belaufen. Das Unternehmen erklärte, dies spiegele sein Vertrauen in die Wertschöpfung und die langfristigen Aussichten wider.

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Die EssilorLuxottica-Aktie steigt in Paris zeitweise um 3,18 Prozent auf 162,50 Euro.

DJG/DJN/apo/cbr

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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DatumRatingAnalyst
26.08.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
03.08.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
03.08.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research

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