Hypoport startet Aktienrückkauf - Aktie im Plus

Rückkaufprogramm

14.08.26 15:12 Uhr

Der Finanzdienstleister Hypoport beginnt sein vor zwei Tagen angekündigtes Aktienrückkaufprogramm bereits am kommenden Montag.

Bis spätestens 30. Oktober sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro erworben werden, wie Hypoport mitteilte. Auf Basis des XETRA-Schlusskurses vom 11. August wären das bis zu 119.976 Stückaktien.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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