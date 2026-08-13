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Rückkaufprogramm

Hypoport startet Aktienrückkauf - Aktie im Plus

Hypoport startet Aktienrückkauf - Aktie im Plus

Der Finanzdienstleister Hypoport beginnt sein vor zwei Tagen angekündigtes Aktienrückkaufprogramm bereits am kommenden Montag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
87.60 EUR 3.60 EUR 4.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Bis spätestens 30. Oktober sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro erworben werden, wie Hypoport mitteilte. Auf Basis des XETRA-Schlusskurses vom 11. August wären das bis zu 119.976 Stückaktien.

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Die Hypoport-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 85,35 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.08.26 Hypoport SE Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 Hypoport SE Buy Warburg Research
29.07.26 Hypoport SE Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 Hypoport SE Buy Warburg Research
13.05.26 Hypoport SE Buy Deutsche Bank AG