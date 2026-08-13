Hypoport startet Aktienrückkauf - Aktie im Plus
Der Finanzdienstleister Hypoport beginnt sein vor zwei Tagen angekündigtes Aktienrückkaufprogramm bereits am kommenden Montag.
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Bis spätestens 30. Oktober sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro erworben werden, wie Hypoport mitteilte. Auf Basis des XETRA-Schlusskurses vom 11. August wären das bis zu 119.976 Stückaktien.
Die Hypoport-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 85,35 Euro.
DOW JONES
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.26
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Hypoport SE Buy
|Warburg Research
|29.07.26
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Hypoport SE Buy
|Warburg Research
|13.05.26
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG