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IONOS-Aktie steigt: Nächster Aktienrückkauf geplant

24.03.26 17:06 Uhr
IONOS-Aktie im Plus: Nächster Aktienrückkauf wird auf den Weg gebracht | finanzen.net

Der Internetdienstleister IONOS will bis zu 60 Millionen Euro in einen weiteren Aktienrückkauf stecken.

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United Internet AG
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Damit sollen bis zu 2,2 Millionen eigene Aktien erworben werden, teilte die Tochter des United Internet-Konzerns am Dienstag in Karlsruhe mit. Das entspreche etwa 1,6 Prozent des Grundkapitals. Das Rückkaufprogramm solle längstens bis zum 25. August laufen. Die Aktie legte um rund 1,8 Prozent zu. IONOS hatte zuvor bereits Rückkaufprogramme in ähnlichen Größenordnungen oder etwas kleiner aufgelegt.

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Die IONOS-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,21 Prozent fester bei 25,15 Euro.

/men/jha/

KARLSRUHE (dpa-AFX)

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19.03.2026IONOS NeutralUBS AG
10.02.2026IONOS NeutralUBS AG
13.11.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.05.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
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