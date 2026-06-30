Siemens-Aktie: Industriekonzern startet sein neues Aktienrückkaufprogramm
Siemens startet ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu sechs Milliarden Euro. Das Programm läuft bis 2031
Werte in diesem Artikel
Siemens startet an diesem Mittwoch sein im Mai angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro. Der Technologiekonzern erklärte, bis maximal Ende Juli 2031 könnten in dessen Rahmen maximal 70 Millionen Siemens-Aktien erworben werden.
Siemens hatte erst Mitte Juni ein 2024 gestartetes vorheriges Aktienrückkaufprogramm über 6 Milliarden Euro beendet.
DOW JONES
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shoulder Innovations
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shoulder Innovations
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Shoulder Innovations News
Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com, MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images