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Rückkaufprogramm

Siemens-Aktie: Industriekonzern startet sein neues Aktienrückkaufprogramm

01.07.26 09:06 Uhr
Siemens setzt auf massive Aktienrückkäufe bis 2031 - Aktie im Blick | finanzen.net

Siemens startet ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu sechs Milliarden Euro. Das Programm läuft bis 2031

Werte in diesem Artikel
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Siemens startet an diesem Mittwoch sein im Mai angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro. Der Technologiekonzern erklärte, bis maximal Ende Juli 2031 könnten in dessen Rahmen maximal 70 Millionen Siemens-Aktien erworben werden.

Siemens hatte erst Mitte Juni ein 2024 gestartetes vorheriges Aktienrückkaufprogramm über 6 Milliarden Euro beendet.

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