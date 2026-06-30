Rückkaufprogramm

Siemens-Aktie mit Verlusten: Industriekonzern startet sein neues Aktienrückkaufprogramm

01.07.26 09:36 Uhr

Siemens startet ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu sechs Milliarden Euro. Das Programm läuft bis 2031

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Siemens startet an diesem Mittwoch sein im Mai angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro. Der Technologiekonzern erklärte, bis maximal Ende Juli 2031 könnten in dessen Rahmen maximal 70 Millionen Siemens-Aktien erworben werden. Wer­bung Wer­bung Siemens hatte erst Mitte Juni ein 2024 gestartetes vorheriges Aktienrückkaufprogramm über 6 Milliarden Euro beendet. Die Siemens-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,17 Prozent auf 277,85 Euro. DOW JONES

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