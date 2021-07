RATIONAL erwartet dank starkem ersten Halbjahr schnellere Erholung - Aktie springt an

Bei einer anhaltenden Entwicklung sei eine Rückkehr auf das Vorkrisenniveau bereits im kommenden Jahr möglich, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag im oberbayerischen Landsberg am Lech mit. Und auch für das laufende Jahr zeigte sich der Vorstand optimistisch: In einem günstigen Szenario dürfte der Umsatz um 15 bis 20 Prozent zulegen und die Marge zum operativen Gewinn (Ebit) leicht über 20 Prozent liegen.

Im zweiten Quartal lag diese Kennziffer bei 25 Prozent. RATIONAL konnte zudem mit 212 Millionen Euro bereits 3,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum vor der Krise erlösen. Das Management sieht vor allem neue Investitionen infolge der Öffnung von Gastronomie und Tourismusbranche sowie staatliche Hilfsprogramme als Treiber der Erholung. Ausführlich will sich das Unternehmen am 5. August mit einem Halbjahresbericht melden.

Die RATIONAL-Aktie legt via XETRA derzeit 3,58 Prozent zu auf 855,40 Euro.

