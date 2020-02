Rückläufige Coronavirus-Neuansteckungen machen Schweizer Anlegern Mut

Zürich (Reuters) - Die Coronavirus-Epidemie in China stürzt die Anleger an der Schweizer Börse in ein Wechselbad der Gefühle.

Nachdem die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der massenhaften Infektionen zuletzt noch Verkäufe ausgelöst hatte, sorgte die rückläufige Zahl von Neuansteckungen am Mittwoch für Kauflaune. Der Leitindex SMI stieg auf ein Rekordhoch von 11.264,33 Punkten und schloss 1,1 Prozent im Plus bei 11.263,01 Zählern.

In der Gunst der Anleger standen die am Dienstag noch verschmähten konjunkturabhängigen Titel und Banken. Die Bauwerte Geberit und Sika gewannen 3,1 beziehungsweise 2,2 Prozent an Wert, der Elektrotechnikkonzern ABB und der Personaldienstleister Adecco jeweils gut ein Prozent. Die Aktien der Grossbank Credit Suisse rückten 0,9 Prozent vor.

Erneut ganz vorne zu finden waren auch die üblicherweise als defensive Investitionen gelten Indexschwergewichte Roche und Nestle mit jeweils etwa 1,6 Prozent Kurszuwachs. Im Markt wurde das als Zeichen für einen breit abgestützten Einstieg der Anleger interpretiert.

Am breiten Markt zogen die Aktien des Kioskbetreibers Valora nach einem Gewinnsprung 4,3 Prozent an. Die Titel der GAM Holding rückten 2,9 Prozent vor. Das krisengeschüttelte Fondshaus dürfte nach Einschätzung von Analysten am Donnerstag einen massiven Stellenabbau ankündigen.