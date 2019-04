Rückreisewelle nach Osterferien rollt zumeist ohne Probleme

BERLIN (dpa-AFX) - Zum Ende der Osterferien in mehreren Bundesländern ist die Rückreisewelle am Sonntag zumeist ohne größere Behinderungen gerollt. Eine Ausnahme war die A71 in Thüringen: Dort wurden bei einer Massenkarambolage wegen plötzlicher Glätte und Hagels mindestens 25 Menschen verletzt worden, vier davon schwer, wie die Polizei berichtete. Mehr als 50 Autos seien in den Unfall am Nachmittag verwickelt gewesen. Die A71 war zwischen Meiningen-Nord und dem Dreieck Suhl zunächst in beide Richtungen voll gesperrt.

Auf den meisten anderen Autobahnen lief der Verkehr weitgehend störungsfrei. Am Wochenende endeten die Osterferien in neun Ländern.

Der Bahn zufolge rollte der Zugverkehr in Deutschland ebenso bis zum Nachmittag nach Plan. "Auch der heutige Tag verlief ohne Beeinträchtigungen durch Überlastungen von Zügen", sagte ein Sprecher.

Knapp 220 000 Passagiere waren am Sonntag am Frankfurter Flughafen unterwegs. Das Ende der Osterferien verlief für das große Drehkreuz ruhig und ohne größere Verzögerungen. Das sei normal, sagte ein Sprecher der Betreiberfirma Fraport, weil der Großteil der Passagiere ankomme und nicht abfliege. Verzögerungen und Verspätungen wegen Sicherheitskontrollen oder Ähnlichem gab es daher nicht.

Besonders für Sonntagnachmittag hatte der ADAC noch mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet, wie der Automobilclub zuvor mitgeteilt hatte. Doch auf den Strecken, auf denen am ehesten mit Staus gerechnet wurde, der Autobahn 8 zwischen Salzburg und Stuttgart, der Autobahn 9 zwischen München und Nürnberg sowie der Autobahn 99 um München, blieben größere Verkehrsstörungen aus./bok/DP/mis