DAX24.978 +1,0%Est506.272 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9700 +4,2%Nas25.477 -0,4%Bitcoin53.845 +0,3%Euro1,1352 ±-0,0%Öl72,92 -0,3%Gold4.030 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Bayer BAY001 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: Dow höher erwartet -- DAX fester -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, Kioxia, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
DAX grückt wieder näher an 25.000 Punkte heran - KI-Euphorie kehrt zurück DAX grückt wieder näher an 25.000 Punkte heran - KI-Euphorie kehrt zurück
IBM: Technologische Fortschritte und Quantencomputing als Wachstumstreiber IBM: Technologische Fortschritte und Quantencomputing als Wachstumstreiber
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rückruf für nutella Muffin - Gefahr durch Metallteile

25.06.26 15:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Metallteilen ruft Ferrero deutschlandweit eine Charge der Tiefkühl-Backwaren "nutella Muffin" zurück. Betroffen seien ausschließlich Produkte, die zwischen dem 16. und 25. Juni im Handel angeboten worden seien, teilte das Unternehmen mit. Käufer sollten den Muffin nicht essen.

Bei dem Produkt handele es sich um eine Backware, die tiefgefroren an den Handel geliefert werde und vor dem Verzehr - meist in Back-Shops von größeren Super- oder Hypermärkten - nur noch aufgetaut werden müsse. Alle im Handel befindlichen Produkte der betroffenen Charge würden nun nicht mehr angeboten. Andere Produkte von Ferrero seien nicht betroffen./mrr/DP/stw