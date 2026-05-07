Rückruf für nutella Muffin - Gefahr durch Metallteile

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Metallteilen ruft Ferrero deutschlandweit eine Charge der Tiefkühl-Backwaren " nutella Muffin" zurück. Betroffen seien ausschließlich Produkte, die zwischen dem 16. und 25. Juni im Handel angeboten worden seien, teilte das Unternehmen mit. Käufer sollten den Muffin nicht essen.

Wer­bung Wer­bung

Bei dem Produkt handele es sich um eine Backware, die tiefgefroren an den Handel geliefert werde und vor dem Verzehr - meist in Back-Shops von größeren Super- oder Hypermärkten - nur noch aufgetaut werden müsse. Alle im Handel befindlichen Produkte der betroffenen Charge würden nun nicht mehr angeboten. Andere Produkte von Ferrero seien nicht betroffen./mrr/DP/stw