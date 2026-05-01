Rückruf: Stark krebserregender Schimmelpilz in Paprikagewürz

MANNHEIM (dpa-AFX) - Weil eine Paprika-Gewürzzubereitung möglicherweise krebserregende Schimmelpilze enthält, wird das Produkt vom Hersteller zurückgerufen. Betroffen ist die 100-Gramm-Packung der "Paprika-Gewürzzubereitung Aci Pul Biber" der Marke "Suntat" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.10.2027 und der Chargennummer "L A06", wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

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Konsumenten sollen das Produkt nicht essen, sondern zurück in den Supermarkt bringen. Die Gewürzzubereitung des Mannheimer Herstellers BLG Kardesler GmbH wird den Angaben zufolge bei Kaufland in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland verkauft.

Bei einer Kontrolle des Gewürzes sei ein erhöhter Gehalt eines giftigen Schimmelpilzes gefunden worden. Dieser sei stark krebserregend, wie die Lebensmittelüberwachung Baden-Württemberg schreibt. Häufig entstehen diese Schimmelpilze bei der Ernte während feuchtwarmer Temperaturen./mgn/DP/jha