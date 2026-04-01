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Rückruf von Dattel-Kugeln ausgeweitet

16.04.26 20:29 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Hamburger Snackunternehmen Foodloose hat seinen Rückruf für Dattel-Kugeln mit Pistazien-Füllung ausgeweitet. In dem Produkt könnten sich Fremdkörper befinden, wie das Unternehmen mitteilte.

Betroffen sind bestimmte Packungen des Artikels "White Delights

- Pistazie", nach jüngsten Angaben tragen sie die Chargennummern

H49B1 oder J49B0 und das Mindesthaltbarkeitsdatum 4. August 2026 oder 4. Oktober 2026. Die Angaben stehen laut Unternehmen auf der Verpackung. Vor einigen Tagen hatte Foodloose lediglich eine der beiden Chargennummern genannt.

Das fragliche Produkt war den Angaben zufolge in allen Bundesländern außer dem Saarland im Handel. Der Rückruf ist auf lebensmittelwarnung.de veröffentlicht worden, dem Portal der Bundesländer und des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.

Foodloose teilte mit, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Packungen einen Fremdkörper enthielten. Dieser könne eine Verletzungsgefahr darstellen. Kunden sollten vom Verzehr absehen und sicherstellen, dass Kinder keinen Zugang zu dem Produkt hätten. Andere Waren des Unternehmens sind Foodloose zufolge nicht betroffen.

Nach Angaben von Foodloose wurde das betroffene Produkt unter anderem über die Drogeriemarktketten Rossmann und Budni verkauft./brd/DP/he