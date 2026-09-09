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Rückruf von gefrorenen Rösti-Fries wegen Fremdkörpern

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LÖNINGEN (dpa-AFX) - Der Hersteller Schne-frost Ernst Schnetkamp GmbH ruft gefrorene "Snackmaster Rösti-Fries" wegen Fremdkörpern zurück. Es handelt sich um die 450 Gramm-Beutel mit der Chargennummer L6239 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02/2028, wie der Hersteller aus Niedersachsen auf seiner Internetseite mitteilte.

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Vom Verzehr wird dringend abgeraten, da eine Kontamination mit harten, beigefarbenen Kunststoffteilen nicht ausgeschlossen werden kann. Die Tüten wurden in Teilen von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland bei Netto verkauft. Betroffene Packungen können auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet./mts/DP/stw

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