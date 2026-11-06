Rückruf von Rindfleischsalami wegen Bakterienfund

06.11.26 12:33 Uhr

NORDERSTEDT (dpa-AFX) - Die Fleisch- und Wurstwaren Peter Faden GmbH & Co KG im schleswig-holsteinischen Norderstedt ruft verschiedene Rindfleischsalamiprodukte wegen einer Gesundheitsgefahr zurück. Betroffen sind Produkte in Packungen zu 500 und 1.000 Gramm mit verschiedenen Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen dem 23. Oktober und 22. Dezember, wie das Unternehmen mitteilte.

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Veröffentlicht wurde die Warnung auch über die offizielle Plattform Lebensmittelwarnung von Bund und Ländern. Verkauft wurden die Produkte den Angaben zufolge allen Bundesländern außer dem Saarland. Sie sind auch unter den Namen Stockhausen und Best auf dem Markt.

Schwere Erkrankungen möglich

Der Rückruf erfolge vorsorglich, weil in einer Einzeluntersuchung Bakterien nachgewiesen wurden, die zu schweren Magen-Darm-Erkrankungen führen können. Es handelte sich um Escherichia coli Bakterien, die Shigatoxin bilden (STEC).

Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung handelt es sich um ein starkes Zellgift, das beim Menschen blutigen Durchfall und das hämolytisch-urämische Syndrom (HUS) hervorrufen kann, das zu Nierenversagen führen kann. STEC werden den Angaben zufolge häufig als enterohämorrhagische E. coli (EHEC) bezeichnet.

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Bei durcherhitzten Produkten besteht keine Gefahr

STEC-Bakterien sind hitzeempfindlich und werden nach Angaben des Unternehmens bei ausreichender Erhitzung, beispielsweise bei der Verwendung als Pizza-Belag, abgetötet. Ohne Durcherhitzung oder bei Unsicherheiten bezüglich einer Erhitzung, "bitten wir darum, das Produkt nicht zu verzehren oder zu verarbeiten", teilte das Unternehmen mit. Kunden können das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons dort zurückgeben, wo sie es gekauft haben.

Anfragen beantwortet der Kundenservice des Unternehmens unter der Nummer +49 40 5239061 oder per E-Mail an info@peterfaden.com./moe/DP/jha