Apple-Aktie vorbörslich leichter: Gericht lehnt Apple-Antrag im Streit um den App Store ab

Ein Distriktgericht lehnte es ab, seine vorherige Verfügung aus dem September zur Lockerung von Regelungen für Softwareentwickler im App Store zu verschieben.

Apple hatte in einer Anhörung am Dienstag beantragt, die Anordnung der kalifornischen Richterin Yvonne Gonzalez Rogers zu verschieben. Diese vorherige Entscheidung zwingt den Konzern, die Kommunikation zwischen App-Entwicklern und Nutzern über alternative Bezahlmethoden außerhalb des App Stores zuzulassen. Die Richterin hatte Apple bis zum 9. Dezember Zeit gelassen, entsprechende Änderungen am App Store vorzunehmen. Am Dienstag sagte sie, sollte sie Apples Antrag stattgeben, würden sich diese Änderungen um Jahre verzögern.

Eine Apple-Sprecherin sagte, dass dem Konzern keine weiteren Änderungen auferlegt werden sollten, bis alle Berufungsverfahren in diesem Fall abgeschlossen seien.

Die Entscheidung vom September ist Teil eines breiteren Verfahrens, das der Entwickler des Spiels "Fortnite", Epic Games, ins Rollen gebracht hatte. Es geht dabei um die Marktmacht des iPhone-Konzerns über Softwarehersteller. Epic will Zugang zu Apples Geräten, aber nicht das System Apple Pay nutzen, über das der Konzern 30 Prozent der Einnahmen als Gebühr einzieht.

