Roche-Aktie im Fokus: Brustkrebstherapie erreicht Primärziel nicht
Roche hat einen Rückschlag bei einer Studie mit einer experimentellen Brustkrebs-Therapie verzeichnet.
Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament Giredestrant in Kombination mit Ibrance von Pfizer in einer klinischen Studie das primäre Ziel einer statistisch signifikanten Verbesserung des progressionsfreien Überlebens bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs verfehlt.
Dies war laut Roche die erste von zwei Spätphasen-Studien für Giredestrant als Erstlinienbehandlung. Die Ergebnisse der anderen Studie sollen im nächsten Jahr veröffentlicht werden, hieß es.
Der Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung von Roche, Levi Garraway, sagte, das Unternehmen sehe einen Weg in die Zukunft für die Kombination von Giredestrant mit einem anderen Medikament, beispielsweise in der adjuvanten Situation, wenn Patienten bereits eine erste Krebsbehandlung erhalten haben.
