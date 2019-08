Rückschlag für Salvini - Senat verschiebt Debatte über Regierungskrise

Rom (Reuters) - Der italienische Senat hat die weitere Debatte über die durch den Misstrauensantrag der rechtspopulistischen Lega ausgelöste Regierungskrise auf kommende Woche vertagt.

Die Parlamentskammer lehnte am Dienstag einen Vorstoß ab, über den Antrag bereits am Mittwoch zu diskutieren. Stattdessen soll sich der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte am kommenden Dienstag im Senat zu der Regierungskrise äußern. Für Lega-Chef Matteo Salvini, der Neuwahlen anstrebt, ist der Aufschub ein Rückschlag. "Was ist schöner, was ist demokratischer, was ist würdiger als dem Volk die Wahl zurückzugeben", sagte Salvini in einer Rede im Senat, die immer wieder von Zwischenrufen und Störaktionen der anderen Parteien unterbrochen wurde.

Salvini, der auch Vize-Ministerpräsident und Innenminister ist, hatte die Koalition mit den 5 Sternen unter dem parteilosen Conte vergangene Woche gesprengt. Er will rasche Neuwahlen erzwingen und so selbst Ministerpräsident werden. Gegen Salvinis Vorstoß regt sich allerdings Widerstand, weshalb nicht klar ist, ob er Erfolg haben wird.