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Rückschlag

Sanofi stellt Entwicklung von Amlitelimab bei Neurodermitis ein - Aktie fällt

Sanofi stellt Entwicklung von Amlitelimab bei Neurodermitis ein - Aktie fällt

Der Pharmakonzern Sanofi muss einen Rückschlag bei der Suche nach einem Nachfolger für den Kassenschlager Dupixent hinnehmen.

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Sanofi S.A.
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Wie die Franzosen am Freitag in Paris mitteilten, stellen sie die klinische Entwicklung von Amlitelimab zur Behandlung moderater bis schwerer atopischer Dermatitis (Neurodermitis) ein. Die bisher vorliegenden Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten rechtfertigen eine weitere Entwicklung des Mittels in dieser Indikation nicht

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Der Aktienkurs von Sanofi sank am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich um rund zweieinhalb Prozent auf 74,50 Euro. Damit droht im Hauptgeschäft ein Rutsch unter die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Gleichwohl könnte das Ende der klinischen Entwicklung von Amlitelimab bei atopischer Dermatitis nur eine bedingte Überraschung sein, denn Studiendaten waren in der Vergangenheit durchaus gemischt ausgefallen.

Sanofi steht vor der Aufgabe, mit der Zeit die hohen Einnahmen von Dupixent, das unter anderem gegen Asthma und Neurodermitis eingesetzt wird, ersetzen zu können, wenn der Patentschutz für das Mittel in einigen Jahren ausläuft. Die Phase-II-Studie zu Amlitelimab zur Behandlung von Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) setzt Sanofi unterdessen fort. Resultate werden in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

/mis/zb

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
22.07.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.07.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Sanofi Neutral UBS AG
06.07.26 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.07.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.