Sanofi stellt Entwicklung von Amlitelimab bei Neurodermitis ein - Aktie fällt
Der Pharmakonzern Sanofi muss einen Rückschlag bei der Suche nach einem Nachfolger für den Kassenschlager Dupixent hinnehmen.
Werte in diesem Artikel
Wie die Franzosen am Freitag in Paris mitteilten, stellen sie die klinische Entwicklung von Amlitelimab zur Behandlung moderater bis schwerer atopischer Dermatitis (Neurodermitis) ein. Die bisher vorliegenden Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten rechtfertigen eine weitere Entwicklung des Mittels in dieser Indikation nicht
Der Aktienkurs von Sanofi sank am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich um rund zweieinhalb Prozent auf 74,50 Euro. Damit droht im Hauptgeschäft ein Rutsch unter die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Gleichwohl könnte das Ende der klinischen Entwicklung von Amlitelimab bei atopischer Dermatitis nur eine bedingte Überraschung sein, denn Studiendaten waren in der Vergangenheit durchaus gemischt ausgefallen.
Sanofi steht vor der Aufgabe, mit der Zeit die hohen Einnahmen von Dupixent, das unter anderem gegen Asthma und Neurodermitis eingesetzt wird, ersetzen zu können, wenn der Patentschutz für das Mittel in einigen Jahren ausläuft. Die Phase-II-Studie zu Amlitelimab zur Behandlung von Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) setzt Sanofi unterdessen fort. Resultate werden in der zweiten Jahreshälfte erwartet.
/mis/zb
PARIS (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sanofi
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sanofi
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Aktuelle Sanofi Aktie News
Sanofi Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sanofi nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.