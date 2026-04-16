Rücksetzer am Markt

TSMC überzeugt mit starken Quartalszahlen, doch an der Börse kommt es zu einem Rücksetzer. Anleger nutzen die vorherige Rally offenbar für Gewinnmitnahmen.

• TSMC mit starken Quartalszahlen durch KI-Nachfrage

• Kursrückgang wohl durch Gewinnmitnahmen

• Langfristige Perspektive bleibt intakt



Wer­bung Wer­bung

Der Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) hat am Freitag einen Dämpfer an der Börse erfahren. Trotz eines beeindruckenden Geschäftsabschlusses für das erste Quartal, der am Vortag noch für kräftige Kursgewinne gesorgt hatte, rutschten die Anteilsscheine an der Heimatbörse in Taiwan am Freitag um 2,64 Prozent ab und gingen bei 2.030 TWD aus dem Handel. Zahlreiche Investoren haben dabei offenbar die jüngste Kursrally, die die Titel auf Monatssicht um rund zehn Prozent nach oben getrieben hatte, für Gewinnmitnahmen genutzt.

Starke Fundamentaldaten treffen auf vorsichtige Anleger

Obwohl TSMC die Erwartungen des Marktes mit einem Rekordgewinn im ersten Quartal übertreffen konnte, reagierte das Parkett paradox. Die hervorragenden Zahlen, die vor allem durch die ungebrochene Nachfrage nach High-End-Chips für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz getrieben wurden, markieren zwar einen neuen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte, bieten jedoch gleichzeitig den perfekten Ausstiegspunkt für kurzfristig orientierte Anleger. Am Markt ist dies keine Seltenheit, nach einer Phase extrem positiver Nachrichten kommt es am Börsenparkett häufig zu einer Konsolidierung - insbesondere dann, wenn die positiven Erwartungen bereits weitgehend in den Kurs eingepreist waren.

Ausblick und Marktpositionierung

Trotz des aktuellen Kursrückgangs dürfte die fundamentale Positionierung des Konzerns unangetastet bleiben. Die Gewinnmitnahmen spiegeln eher eine technische Marktreaktion als einen Vertrauensverlust in die technologische Überlegenheit des Unternehmens wider. Während der breitere Markt die kurzfristige Volatilität verarbeitet, konzentriert sich der Fokus der langfristigen Investoren weiterhin auf die Kapazitätsausweitungen und die Fortschritte bei den nächsten Prozesstechnologien.

Wer­bung Wer­bung

Auch Analysten sehen offenbar keinen Grund zur Sorge: Die an der NYSE gelisteten ADR-Aktien von TSMC werden auf TipRanks mit einem durchschnittlichen Kursziel von 448,71 gelistet - damit hätten die Titel noch ein kräftiges Aufwärtspotenzial von 23,49 Prozent.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net