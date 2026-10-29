OHB-Aktie bricht ein: Gewinnmitnahmen nach der Rally oder Trendwende?

Rücksetzer nach Rally

29.10.26 15:22 Uhr

Einen Tag nach der nächsten Partnerschaftsmeldung kippt beim Bremer Raumfahrtkonzern die Stimmung, und plötzlich steht die Frage im Raum, wie tragfähig die Rally wirklich ist.

• Die bevorstehenden Neunmonatszahlen am 12. November sind entscheidend, um zu beurteilen, ob die aktuelle Rally nur eine Pause ist oder eine Trendwende einsetzt, wobei die Bilanzstärkung und Großaufträge eine positive Grundlinie bilden.

OHB-Aktie gibt nach starkem Lauf kräftig nach

Belastende Unternehmensnachricht fehlt, Anleger nehmen wohl Gewinne mit

Neunmonatszahlen am 12. November werden zum nächsten Prüfstein

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Bei OHB kippt die Stimmung abrupt: Die Aktie des Bremer Raumfahrtkonzerns rutscht am Donnerstag via XETRA zeitweise um 7,69 Prozent auf 240 Euro ab und gibt damit einen Teil jener Kursaufschläge wieder her, die das Papier in dieser Woche eingefahren hatte. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob hier lediglich Gewinne mitgenommen werden oder ob die Rally bereits an ihre Grenzen stößt.

Keine neue Hiobsbotschaft aus Bremen

Auffällig ist, dass der Rücksetzer ohne erkennbaren negativen Auslöser kommt. Eine belastende Mitteilung des Unternehmens lag am Donnerstag zunächst nicht vor, die jüngste Meldung war sogar positiv besetzt. OHB und das japanische Raumfahrtunternehmen Astroscale haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um Kooperationen bei Weltraumsicherheit, Weltraumlageerfassung und In-Orbit-Services auszuloten. Bekanntgegeben wurde die Vereinbarung laut OHB am Rande der Asienreise von Bundeskanzler Friedrich Merz in Tokio. „Weltrauminfrastruktur ist für unsere moderne Gesellschaft unverzichtbar geworden und muss entsprechend geschützt werden“, sagte Markus Moeller, CSO der OHB SE. Konkrete Projekte oder ein Auftragsvolumen nennt die Mitteilung allerdings nicht, das Memorandum schafft zunächst nur den Rahmen für eine mögliche Zusammenarbeit.

Viel Fantasie, wenig fester Umsatz

Damit reiht sich die Absichtserklärung in ein Muster ein, das die gesamte Rally prägt. Binnen gut einer Woche folgte bei OHB Meldung auf Meldung, vom Studienauftrag der ESA für das Konzept OASIS zur Mondinfrastruktur bis zur Beteiligung von 25 Prozent an der Bremer MediaMobil Communication GmbH. Gemeinsam ist ihnen, dass keine davon kurzfristig nennenswerten Umsatz verspricht: Für die ESA-Studien nannte OHB kein Volumen, sie sind weder Bau- noch Betriebsauftrag, und den Preis für die Beteiligung ließ das Unternehmen offen.

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Der eigentliche Hebel liegt aus Sicht der Analysten im militärischen Geschäft. Michael Filatov von der Privatbank Berenberg bestätigte am Dienstag seine Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 358 Euro. Äußerungen eines Bundeswehrkommandeurs zu Deutschlands Plänen für den militärischen Weltraum wertet er als Bestätigung für die Verlagerung vom zivilen in den militärischen Bereich, die größte Chance sieht er im künftigen satellitengestützten Kommunikationssystem der Bundeswehr . Genau dafür haben OHB und Rheinmetall im Juni dieses Jahres das Gemeinschaftsunternehmen OHB Rheinmetall Space Networks gegründet, vergeben ist der Auftrag für SATCOMBw Stufe 4 aber noch nicht. Im Schnitt trauen Analysten dem Anteilsschein 307 Euro zu.

Wo die OHB-Aktie fundamental steht

Operativ liefert der Konzern durchaus Argumente. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres stieg die Gesamtleistung um 11 Prozent auf 627,9 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA legte um 31 Prozent auf 60,4 Millionen Euro zu. Unterm Strich färbte sich das zweite Quartal allerdings rot, das Ergebnis je Aktie lag bei minus 0,27 Euro nach plus 0,37 Euro im Vorjahresquartal. Für 2026 bestätigte der Vorstand eine Gesamtleistung von 1,4 Milliarden Euro. Rückenwind liefert zudem der Vertrag mit dem Satellitenbetreiber SES über knapp eine Milliarde Euro für 18 Satellitenplattformen des europäischen Netzes IRIS². Wie Reuters Ende August berichtete, rechnet OHB-Chef Marco Fuchs mit weiteren Verträgen, sobald das Programm von der Planung in die Produktion übergeht.

Gegen die Lesart einer ungebrochenen Erfolgsgeschichte spricht ein Blick zurück auf den Juni. Wie OHB am 24. Juni mitteilte, wurden im Zuge einer Kapitalerhöhung neue Aktien zum Preis von 300 Euro platziert, zugleich verkaufte ein Finanzinvestor bestehende Papiere. Die Bruttoerlöse für OHB bezifferte das Unternehmen auf rund 482 Millionen Euro. Trotz der Erholung notiert die Aktie weiterhin deutlich unter diesem Platzierungsniveau. Immerhin hat die Maßnahme die Bilanz spürbar gestärkt: Die Eigenkapitalquote kletterte zur Jahresmitte 2026 auf 43,3 Prozent, nach 27,5 Prozent zum Jahresende 2025.

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Neunmonatszahlen als nächster Prüfstein

Ob der Rücksetzer nur eine Verschnaufpause ist oder den Beginn einer Trendwende markiert, dürfte sich weniger an Absichtserklärungen entscheiden als an harten Zahlen. Am 12. November legt OHB die Neunmonatszahlen vor. Den Höhepunkt beim Auftragseingang hat das Unternehmen für das zweite Halbjahr in Aussicht gestellt, die Zahlen zum dritten Quartal zeigen damit erstmals, ob diese Erwartung greifbar wird.

Für Anleger heißt das: Die jüngste Rally speist sich vor allem aus Erwartungen, die sich bislang kaum in festen Aufträgen niederschlagen. Der größte Hebel, ein Zuschlag bei SATCOMBw Stufe 4, ist weiterhin offen. Solange er fehlt, dürfte die Aktie empfindlich auf Nachrichtenlage und Stimmung reagieren. Rückhalt bieten die gestärkte Bilanz, der IRIS²-Auftrag und ein Analystenbild, das klar über dem aktuellen Kurs liegt. Zugleich zeigt der Abstand zum Platzierungspreis von 300 Euro, dass selbst die Käufer aus dem Juni derzeit im Minus liegen. Wer einsteigen will, sollte daher mit weiteren Schwankungen rechnen und die Neunmonatszahlen sowie die Vergabe des Bundeswehr-Auftrags als die eigentlichen Prüfsteine im Blick behalten.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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