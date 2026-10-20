DAX 25.104 -0,9%ESt50 6.083 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,80 +0,4%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.668 -0,5%Euro 1,1211 -0,0%Öl 111,3 +1,6%Gold 4.123 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rücksetzer

SMA Solar-Aktie weiter im Abwärtsstrudel

SMA Solar-Aktie weiter im Abwärtsstrudel

Der jüngste Rücksetzer bei den Aktien von SMA Solar findet am Dienstag weiterhin keinen Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
51.20 EUR -4.85 EUR -8.65 %
Charts | News | Analysen

Vor wenigen Tagen standen sie noch auf einem Hoch seit Mitte Juli, von dem sie nun schon 20 Prozent an Wert verloren haben. Sie knüpften am Dienstag mit einem Kursrutsch um sieben Prozent an ihre Verluste seit dem vergangenen Mittwoch an. Mit 51,25 Euro erreichte der SMA Solar-Kurs im Tagesverlauf den niedrigsten Stand seit Anfang August.

Werbung

Der nun schon mehrtägige Kursrutsch führt dazu, dass sich die charttechnische Lage weiter eintrübt. Der Kurs des Solartechnik-Herstellers näherte sich am Dienstag wieder den 200-Tage-Linien, die letztmals vor mehr als einem Jahr auf der Kippe gestanden hatten.

Es hatte dem Kurs in der vergangenen Woche also nur noch kurz weitergeholfen, dass sich Jefferies-Analyst Constantin Hesse relativ optimistisch zu den Quartalszahlen geäußert hatte, die am 12. November erwartet werden. Er stellte in seinem Ausblick anhaltenden Auftragsschwung in Aussicht und geht davon aus, dass der Analystenkonsens für die Profitabilität zu konservativ positioniert ist.

Hesse hatte den Aktien vor einer Woche nochmals einen kurzen Anstoß gegeben, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Es gilt jetzt, die 200-Tage-Linien zu verteidigen, die bei etwa 50,50 Euro verlaufen. Die einfachen oder exponentiellen Durchschnittslinien sind bei Anlegern als technische Langfristindikatoren beliebt.

/tih/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: SMA Solar, SMA Solar Technology AG

Aktuelle SMA Solar Aktie News

Werbung

SMA Solar Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.