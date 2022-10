Santander-Aktie: Banco Santander verdient dank steigender Zinsen mehr als erwartet

Ein starker Anstieg der Einnahmen aufgrund rasch steigender Zinsen konnte höhere Rückstellungen und inflationsbedingten Kosten ausgleichen.

Im Zeitraum Juli bis September steigerte Banco Santander SA den Nettogewinn von 2,42 Milliarden, 11 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl übertrifft die Erwartungen der Analysten, die laut Factset im Konsens mit einem Gewinn von 2,15 Milliarden Euro gerechnet hatten.

Die Nettozinserträge - also die Differenz zwischen dem, was Banken mit Krediten verdienen und was sie ihren Kunden für Einlagen zahlen - stiegen um 19 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro. Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 13,51 Milliarden Euro. Der Gewinn wurde durch höhere Rückstellungen für Kreditausfälle belastet, die im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 2,76 Milliarden Euro stiegen.

Santander sieht sich auf Kurs, seine Finanzziele für dieses Jahr zu erreichen. Dazu gehören eine bereinigte Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE) von mehr als 13 Prozent, eine Aufwand-Ertrag-Relation von 45 Prozent und ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 lag die bereinigte ROTE der Bank bei 13,6 Prozent.

Von Xavier Fontdegloria

BARCELONA (Dow Jones

Ausgewählte Hebelprodukte auf Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com