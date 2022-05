Rückstellungen belasten ING Groep - Milliardenausschüttung geplant

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Die ING Groep hat nach hohen Rückstellungen für ihr Russland-Engagement den Nettogewinn im ersten Quartal mehr als halbiert. Bei Vorlage der Zwischenbilanz kündigte die niederländische Bank an, den Aktionären 1,25 Milliarden Euro zukommen zu lassen, davon 380 Millionen Euro in Form von Aktienrückkäufen. Am 18. Mai soll eine Dividende von 23,20 Euro-Cent gezahlt werden.

ING verzeichnete für den Zeitraum Januar bis März einen Nettogewinn von 429 Millionen Euro - verglichen mit 1,01 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.

Die Bank verbuchte Sonderbelastungen von 987 Millionen Euro, wovon 834 Millionen auf das Russland-Engagement entfallen. Überdies bildete ING Rückstellungen in Höhe von 223 Millionen Euro.

Die Gesamteinnahmen sanken von 4,70 auf 4,60 Milliarden Euro. Analysten hatten nach einem von Factset ermittelten Konsens mit 4,56 Milliarden Euro gerechnet. Die Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1) von ING - ein wichtiger Maßstab für die Stärke der Bilanz - lag am Ende März bei 14,9 Prozent, gegenüber 15,5 Prozent ein Jahr zuvor.

