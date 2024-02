Hannover Rück-Aktie kann dennoch zulegen: Hannover Rück mit schwächerem EBIT - Nettogewinn erwartungsgemäß

Rückstellungen

Hohe Rückstellungen haben den operativen Gewinn der Hannover Rück belastet.

Wie der Rückversicherer mitteilte, lag das EBIT 2023 deutlich unter den Markterwartungen. Beim Nettogewinn übertraf der DAX-Konzern die eigene Erwartung dagegen dank eines positiven Steuereffekts deutlich und erfüllte die Analystenprognose.

Die Hannover Rück fuhr einen operativen Gewinn von 2 Milliarden Euro ein gegenüber einer Konsenserwartung von 2,4 Milliarden Euro und einem Vorjahreswert von 2,1 Milliarden Euro. Im vierten Quartal fielen Rückstellungen an, die zu einem überraschend starken Anstieg des Konfidenzniveaus der Reserven führten. In der Schaden-Rückversicherung lag das operative Ergebnis bei 1,1 Milliarden Euro, während der Markt 1,6 Milliarden erwartet hatte.

Die unterliegende Profitabilität habe sich dagegen wegen des soliden Marktumfelds "sehr erfreulich und vollständig im Rahmen der Erwartungen" entwickelt. Die Personen-Rückversicherung trug 0,9 Milliarden Euro zum EBIT bei und damit mehr als erwartet.

Der Nettogewinn lag bei 1,8 Milliarden Euro. Die Hannover Rück hatte sich "mindestens" 1,7 Milliarden Euro vorgenommen. Der Vorjahreswert von 1,4 Milliarden Euro ist wegen der Umstellung der Bilanzierung auf IFRS 17 nicht direkt vergleichbar.

Die vollständigen Zahlen für 2023 wird die Hannover Rück am 18. März veröffentlichen.

Hannover Rück steigert Preise in Januar-Erneuerung um 2,3 Prozent

Die Hannover Rück hat in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar erneut höhere Preise durchsetzen können. In der traditionellen Schaden-Rückversicherung stiegen die Preise inflations- und risikoadjustiert um 2,3 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Das erneuerte Prämienvolumen nahm zu. Ein Volumen von 9,5 Milliarden Euro oder 62 Prozent des Geschäfts hatte zur Erneuerung angestanden. Die Hannover Rück hat 8,6 Milliarden Euro an Prämienvolumen verlängert und 881 Millionen gekündigt oder in veränderter Form erneuert. Zusammen mit 1,5 Milliarden Euro aus neuen Verträgen sowie aus veränderten Preisen und Anteilen sei das erneuerte Prämienvolumen in einem "attraktiven Marktumfeld" um 6,9 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro gewachsen.

Für Hannover Rück geht es im XETRA-Handel zeitweise 1,68 Prozent auf 230,50 Euro nach oben.

