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Rückzug

W&W-Aktie höher: Finanzkonzern zieht sich aus SDAX zurück - Dividende soll steigen

W&W-Aktie höher: Finanzkonzern zieht sich aus SDAX zurück - Dividende soll steigen

Der Finanzkonzern W&W verabschiedet sich freiwillig aus dem SDAX

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Die W&W-Aktien sollten vom regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse in das Freiverkehrssegment Scale wechseln, teilte das Unternehmen aus der Bausparkasse Wüstenrot und dem Versicherer Württembergische am Donnerstag in Kornwestheim bei Stuttgart mit. Damit entfällt auch die Voraussetzung für eine Notierung im Kleinwerteindex SDAX. Als Grund für den Schritt nannte W&W einen geringeren Verwaltungsaufwand. Die Aktionäre sollen davon in Form einer von 65 auf 75 Cent erhöhten Dividende profitieren.

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Den Antrag auf die Aufnahme in den Freiverkehr will W&W nun bei der Börse stellen. Das Management erwartet, dass der Wechsel zum 6. Oktober wirksam wird - und damit deutlich vor der Veröffentlichung des Zwischenberichts zum dritten Quartal.

Die Aktien der Wüstenrot & Württembergische AG gewinnen via XETRA am Donnerstag zeitweise 0,42 Prozent auf 14,42 Euro.

/stw/stk

KORNWESTHEIM (dpa-AFX)

Bildquellen: Wüstenrot & Württembergische AG

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Datum Rating Analyst
14.11.18 WüstenrotWürttembergische buy Commerzbank AG
07.11.18 WüstenrotWürttembergische buy Commerzbank AG
14.08.18 WüstenrotWürttembergische buy Commerzbank AG
07.08.18 WüstenrotWürttembergische buy Commerzbank AG
29.05.18 WüstenrotWürttembergische buy Commerzbank AG

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