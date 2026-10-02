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Rüstungsaktien im Blick

HENSOLDT-Aktie legt kräftig zu: Neue Kaufempfehlung sorgt für Rückenwind

HENSOLDT-Aktie legt kräftig zu: Neue Kaufempfehlung sorgt für Rückenwind

Die HENSOLDT-Aktie legt am Freitag deutlich zu und entwickelt sich damit besser als Rheinmetall und RENK.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
80.66 EUR 3.22 EUR 4.16 %
Charts | News | Analysen
RENK
37.53 EUR 0.81 EUR 2.21 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
965.70 EUR 16.40 EUR 1.73 %
Charts | News | Analysen

Angetrieben von der nächsten optimistischen Analystenstimme zeigen sich die HENSOLDT-Aktien am Freitag stärker als andere Rüstungswerte und legten auf XETRA zuletzt 4,65 Prozent auf 80,54 Euro zu. Zeitgleich gewannen die Papiere von Rheinmetall um 1,13 Prozent auf 956,50 Euro und die RENK konnten sich mit einem Plus von 2,42 Prozent auf 37,61 Euro von ihren jüngsten Verlusten erholen.

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HENSOLDT wurde am Vortag von der Bank of America auf die Liste der besten Anlageideen im Nebenwertebereich gesetzt und nun sprach Kepler Cheuvreux eine Kaufempfehlung aus. Aymeric Poulain sieht bei dem Spezialisten für Rüstungselektronik nach der jüngsten Abwertung des ganzen Sektors eine Kaufchance, auch wenn er langfristig weiter an der Bewertung und dem Wachstum nach dem derzeitigen Boom zweifelt.

Poulain geht davon aus, dass Hensoldt im dritten Quartal die Ziele übertroffen hat und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöhen wird. Ein beschleunigter Auftragseingang im vierten Quartal und der Kapitalmarkttag im November böten weitere kurzfristige Wachstumstreiber für eine Aktie, die eigentlich nur auf einen Impuls gewartet habe, glaubt er.

Mit dem Anstieg bestätigt sich das zuletzt individuell positivere Bild für Hensoldt. Auf Sicht von einer Woche und drei Monaten notiert der Kurs im Plus, während Rheinmetall und RENK in diesen Zeiträumen jeweils Federn gelassen haben.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: HENSOLDT

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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Datum Rating Analyst
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 HENSOLDT Buy Warburg Research

Information

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