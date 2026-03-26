Aktien im Fokus: Rheinmetall und Indra wollen für Rüstungsauftrag bieten - So steht es um RENK, HENSOLDT und TKMS
Die Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Indra Group wollen sich gemeinsam um einen milliardenschweren Rüstungsauftrag der spanischen Regierung bewerben.
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Geplant ist für 2026 die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmen, das ein Gebot für einen Auftrag der spanischen Armee über bis zu 3.000 Militärlastwagen abgeben soll, wie das deutsche und das spanische Unternehmen mitteilten.
Außerdem haben sie einen spanischen Auftrag zur Produktion mehrerer hundert taktischer Gefechtsfahrzeuge im Blick.
Die Rheinmetall-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 2,51 Prozent tiefer bei 1.400,00 Euro. Die Indra-Aktie notiert in Madrid 1,87 Prozent tiefer bei 46,20 Euro.
Die RENK-Aktie verliert derweil 3,13 Prozent auf 46,42 Euro, während die HENSOLDT-Aktie 2,88 Prozent tiefer bei 67,50 Euro notiert und die TKMS-Aktie 5,02 Prozent auf 73,85 Euro nachgibt.
DJG/DJN/rio/cbr
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