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Rüstungsauftrag

Aktien im Fokus: Rheinmetall und Indra wollen für Rüstungsauftrag bieten - So steht es um RENK, HENSOLDT und TKMS

27.03.26 11:41 Uhr
Rheinmetall und Indra im Fokus: Rüstungsaktien RENK, HENSOLDT und TKMS im Überblick | finanzen.net

Die Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Indra Group wollen sich gemeinsam um einen milliardenschweren Rüstungsauftrag der spanischen Regierung bewerben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
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Indra Sistemas S.A.
46,10 EUR -1,28 EUR -2,70%
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RENK
46,69 EUR -1,67 EUR -3,45%
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Rheinmetall AG
1.387,00 EUR -39,50 EUR -2,77%
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
73,50 EUR -4,00 EUR -5,16%
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Geplant ist für 2026 die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmen, das ein Gebot für einen Auftrag der spanischen Armee über bis zu 3.000 Militärlastwagen abgeben soll, wie das deutsche und das spanische Unternehmen mitteilten.

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Außerdem haben sie einen spanischen Auftrag zur Produktion mehrerer hundert taktischer Gefechtsfahrzeuge im Blick.

Die Rheinmetall-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 2,51 Prozent tiefer bei 1.400,00 Euro. Die Indra-Aktie notiert in Madrid 1,87 Prozent tiefer bei 46,20 Euro.

Die RENK-Aktie verliert derweil 3,13 Prozent auf 46,42 Euro, während die HENSOLDT-Aktie 2,88 Prozent tiefer bei 67,50 Euro notiert und die TKMS-Aktie 5,02 Prozent auf 73,85 Euro nachgibt.

DJG/DJN/rio/cbr

DOW JONES

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Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

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