Kratos Defense holt Millionen-Deal: Reicht das für die Wende bei der Rüstungs-Aktie?

Rüstungsauftrag

21.07.26 16:05 Uhr

Ein neuer Millionenauftrag lässt die Kratos-Aktie steigen, doch der Blick aufs Gesamtjahr zeigt ein ganz anderes Bild.

• Die operative Dynamik zeigt sich in steigenden Umsätzen und neuen Verträgen, während die Kursentwicklung bislang keinen entsprechenden Aufschwung widerspiegelt.

• Trotz zahlreicher Auftragsgewinne und optimistischer Umsatzprognosen liegt die Kratos-Aktie seit Jahresbeginn 2026 um etwa 39,5 Prozent im Minus.

• Kratos Defense & Security Solutions erhielt einen Auftrag im Wert von rund 156 Millionen US-Dollar für mobile Anti-Drohnen-Technik zum Schutz von Kernwaffen-Transporten.

Kratos erhält Millionen-Auftrag für Anti-Drohnen-Technik

Kratos-Aktie legt am Dienstag zu

Seit Jahresbeginn liegt die Kratos-Aktie dennoch rund 39,5 Prozent im Minus

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Kratos Defense & Security Solutions hat einen Auftrag der National Nuclear Security Administration über rund 156 Millionen US-Dollar erhalten. Die Aktie legte via NASDAQ daraufhin zuletzt um 2,73 Prozent auf 47,20 US-Dollar zu.

Mobile Abwehr für Atomtransporte

Der Auftrag wurde als Alleinauftrag ohne Wettbewerb (Sole Source) und in Form eines Rahmenvertrags mit unbestimmten Liefermengen (IDIQ) vergeben. Auftraggeber ist das Office of Secure Transportation, eine Abteilung der National Nuclear Security Administration innerhalb des US-Energieministeriums, die für den sicheren Transport von Kernwaffen, Kernwaffenkomponenten und spaltbarem Material zuständig ist. Unter dem Programmnamen Project Solar Shield liefert Kratos mobile Plattformen zur Abwehr unbemannter Flugsysteme, die feindliche Drohnen in Echtzeit erkennen, verfolgen und bekämpfen sollen. Dave Carter, Präsident von Kratos' Defense & Rocket Support Services Division, bezeichnete das Programm als ersten groß angelegten Serienauftrag dieser Art, der Sensorik, mobile Plattformtechnik, Führungssysteme und Energiemanagement in einer einsatzbereiten Lösung bündelt. Die Arbeiten sollen umgehend an gesicherten Kratos-Standorten beginnen.

Auftragsserie prägt das Jahr 2026

Der Zuschlag reiht sich in eine Serie von Vertragsgewinnen ein, die das Geschäftsjahr 2026 für Kratos bislang prägen: Neben mehreren kleineren Aufträgen für Luftverteidigungssysteme sicherte sich das Unternehmen zuletzt eine rund 400 Millionen US-Dollar schwere Finanzierung des US-Verteidigungsministeriums für Hyperschallprogramme, bekanntgegeben am 14. Juli 2026, sowie einen Tag zuvor einen rund 100 Millionen US-Dollar schweren Alleinauftrag für ein bodengestütztes Weltraumlage-System. Untermauert wird die Serie von den Quartalszahlen: Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 371,0 Millionen US-Dollar, ein Plus von rund 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal (302,6 Millionen US-Dollar). Kratos hob daraufhin am 6. Mai 2026 die Jahresprognose für 2026 auf einen Umsatz von 1,70 bis 1,76 Milliarden US-Dollar an.

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Kurs der Kratos-Aktie bleibt trotz Auftragsflut im Minus

Der Kursverlauf zeichnet dennoch ein anderes Bild: Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kratos-Aktie trotz der dichten Folge an Auftragsmeldungen und der angehobenen Prognose um rund 39,5 Prozent im Minus. Für Anleger bleibt damit ein Widerspruch zwischen der operativen Dynamik, die sich in Bestelleingang und Umsatzwachstum zeigt, und einer Kursentwicklung bestehen, die diesen Rückenwind bislang nicht widerspiegelt.

Wie sich die Auftragsserie in den Zahlen niederschlägt, dürfte sich bei den für den 12. August 2026 angekündigten Quartalszahlen zum zweiten Quartal zeigen.

Evelyn Schmal, finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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