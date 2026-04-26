Rüstungsboom

Nach dem Rücksetzer vor dem Wochenende stabilisieren sich die Rüstungsaktien wieder. Rekordhohe Militärausgaben könnten nun für neue Impulse sorgen.

• Rüstungsaktien gaben vor dem Wochenende deutlich nach

• Gegenbewegung zum Wochenstart

• Globale Militärausgaben auf Rekordniveau



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Rüstungswerte starten Erholungsversuch

Am vergangenen Freitag setzte im Rüstungssektor eine deutliche Korrektur ein: Die Rheinmetall-Aktie verlor über fünf Prozent und fiel auf 1.340,20 Euro. Auch RENK büßte mehr als 5,4 Prozent ein, während HENSOLDT ebenfalls um rund 5,4 Prozent nachgab. Die Papiere von TKMS hielten sich vergleichsweise stabil, verloren aber dennoch knapp drei Prozent auf 81,10 Euro.

Zum Wochenstart scheint sich die Stimmung auf breiter Front zu bessern: Rheinmetall legt via XETRA zeitweise um 1,61 Prozent zu auf 1.340,40 Euro, RENK verzeichnet ein Plus von 1,13 Prozent auf 54,51 Euro. Für HENSOLDT stehen Gewinne von 0,22 Prozent auf 73,18 Euro an der Kurstafel, während TKMS-Papiere sich um 0,50 Prozent auf 80,40 Euro verteuern.

Diese Gegenbewegung könnte darauf hindeuten, dass Investoren Rücksetzer weiterhin als Einstiegsgelegenheiten interpretieren.

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Globale Militärausgaben auf Rekordniveau

Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI, wie vom "manager magazin" berichtet, haben die weltweiten Militärausgaben 2025 mit rund 2,89 Billionen US-Dollar ein neues Rekordniveau erreicht.

Inflationsbereinigt entspricht das einem Anstieg von 2,9 Prozent, über zehn Jahre hinweg summiert sich das Wachstum auf 41 Prozent. Treiber ist vor allem Europa, wo die Ausgaben um 14 Prozent stiegen. Deutschland liegt inzwischen weltweit auf Platz vier und erhöhte seine Verteidigungsausgaben um 24 Prozent.

"Wenn sich die internationale Sicherheit verschlechtert, entsteht Unsicherheit - und Staaten investieren mehr in ihr Militär", wird SIPRI-Experte Diego Lopes da Silva zitiert.

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Rheinmetall setzt auf autonome Systeme

Rheinmetall treibt parallel die technologische Entwicklung voran. Gemeinsam mit IBM und weiteren Partnern arbeitet der Konzern an autonomen Überwasserfahrzeugen. Ziel ist es, maritime Operationen effizienter und sicherer zu machen.

"Die tragfähigste Lösung hierauf ist der autonome Systemverbund", erklärte Naval-Systems-Chef Tim Wagner. Ein erster Prototyp wurde bereits unter realen Bedingungen getestet und zeigte Fähigkeiten in Aufklärung, Überwachung und Verteidigung.

Für den Markt könnte das ein Hinweis sein, dass sich Wertschöpfung zunehmend in Richtung KI-gestützter Systeme verschiebt.

Bundeswehr -Folgeauftrag für Rheinmetall

Zudem erhält der Rüstungskonzern Rheinmetall einen weiteren Milliardenauftrag für sogenannte Soldatensysteme zur digitalen Vernetzung der Bodentruppen von der Bundeswehr. Aus einem im Februar 2025 geschlossenen Rahmenvertrag wurden weitere Soldatensysteme "Infanterist der Zukunft - Erweitertes System" (IdZ-ES) abgerufen, wie der Konzern mitteilte.

Der Auftrag im Wert von 1,04 Milliarden Euro sieht die Modernisierung von bestehenden Systemen sowie die Lieferung von weiteren 237 Zugsystemen vor. Die Systeme sollen zwischen November 2027 und Dezember 2029 ausgeliefert werden.

Ein Zugsystem dient zur Ausstattung einer militärische Teileinheit und umfasst überwiegend 35 einzelne Soldatensysteme und eine Zugausstattung an Peripheriekomponenten, bestehend aus einer erweiterten IT-Ausstattung, Optiken, Optroniken sowie der Bekleidungs-, Schutz- und Trageausstattung.

Der Bundestag habe vor wenigen Tagen 1,3 Milliarden Euro für das Projekt bewilligt, so dass weitere Abrufe erwartet werden.

Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) hatte im Februar 2025 einen Rahmenvertrag über die Nachbeschaffung von IdZ-ES-Systemen mit einem maximalen Volumen von brutto 3,1 Milliarden Euro geschlossen. Dieser hat eine Laufzeit bis Ende 2030 und umfasste bereits eine Festbeauftragung zur Modernisierung von 68 Systemen in Nutzung sowie die Neubeschaffung von 24 Zugsystemen im Wert von rund 417 Millionen Euro brutto.

TKMS stärkt internationale Kooperationen

thyssenkrupp Marine Systems baut unterdessen seine internationale Präsenz aus. Gemeinsam mit Embraer und dem brasilianischen Verteidigungsministerium wurde eine Absichtserklärung zur Erweiterung des Tamandaré-Fregattenprogramms unterzeichnet.

Parallel wurde die erste Fregatte "Tamandaré" bereits in Dienst gestellt. CEO Oliver Burkhard sprach von einem "deutlichen Zeichen für das tiefe Vertrauen" in die Partnerschaft .

Das Programm gilt als Schlüsselprojekt für die brasilianische Marine und bindet rund 1.000 Unternehmen in die Lieferkette ein.

Korrektur als Chance?

Angesichts der steigenden Militärausgaben und den operativen Fortschritten könnte die jüngste Schwächephase als Konsolidierung innerhalb eines intakten Trends interpretiert werden. Neben den Verteidigungsausgaben bleiben auch geopolitische Spannungen als strukturelle Treiber der Branche bestehen.

Allerdings dürfte ein Teil dieser Erwartungen bereits eingepreist sein. Sollten Aufträge oder politische Impulse hinter den Erwartungen zurückbleiben, wäre eine Neubewertung denkbar. Andererseits könnten Rücksetzer Chancen bieten.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.